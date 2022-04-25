«Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы с 13 мая
«Полеты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в сообщении. В компании также уточнили, что пассажиры уже могут забронировать билеты на будущие поездки.
Авиакомпания ранее сообщила о возобновлении полетов в Казахстан с 23 апреля. Полеты будут выполняться из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100. «Открывают программу 23 апреля рейсы в Нур-Султан, Атырау и Алма-Ату. В ближайшие дни авиакомпания начнет выполнять полеты в другие пункты Республики Казахстан», — подчеркивалось в заявлении. Помимо этого были возобновлены полеты в Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и на Шри-Ланку.
«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.
11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они «не соответствуют международным стандартам безопасности». Еврокомиссар по транспорту Адина Велан пояснила, что решение было принято «исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности».