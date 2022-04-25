«Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы с 13 мая

Авиакомпания ранее сообщила о возобновлении полетов в Казахстан с 23 апреля. Полеты будут выполняться из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100. «Открывают программу 23 апреля рейсы в Нур-Султан, Атырау и Алма-Ату. В ближайшие дни авиакомпания начнет выполнять полеты в другие пункты Республики Казахстан», — подчеркивалось в заявлении. Помимо этого были возобновлены полеты в Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и на Шри-Ланку.