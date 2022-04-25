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Бизнес

«Аэрофлот» возобновит рейсы на Мальдивы с 13 мая

Ведомости

Российская компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов на Мальдивские острова с 13 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. 

«Полеты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в сообщении. В компании также уточнили, что пассажиры уже могут забронировать билеты на будущие поездки.

Авиакомпания ранее сообщила о возобновлении полетов в Казахстан с 23 апреля. Полеты будут выполняться из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100. «Открывают программу 23 апреля рейсы в Нур-Султан, Атырау и Алма-Ату. В ближайшие дни авиакомпания начнет выполнять полеты в другие пункты Республики Казахстан», — подчеркивалось в заявлении. Помимо этого были возобновлены полеты в Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и на Шри-Ланку.

«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.

11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они «не соответствуют международным стандартам безопасности». Еврокомиссар по транспорту Адина Велан пояснила, что решение было принято «исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных