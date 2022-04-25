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В SOCAR заявили об отсутствии у Азербайджана планов платить за российский газ в рублях

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В государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR заявили, что страна не будет платить за поставки российского газа в рублях, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение предприятия.

«В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — указано в сообщении.

Агентство отмечает, что российский газ в страну поставляется согласно договору о сезонном обмене природным газом, подписанном в июле 2021 г. между госкомпанией «Азерконтракт» и «Газпромом», он действует до 2023 г. Согласно условиям контракта, поставки газа из Азербайджана в Россию осуществляются в летний сезон, аналогичный объем поставляется в обратном направлении зимой. Объем поставок по контракту составляет в среднем 0,5 млн кубометров газа в сутки.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся страны, которые ввели новые санкции против России после начала спецоперации на Украине, включая блокировку около $300 млрд резервов ЦБ РФ. Азербайджан к данной категории стран не относится.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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