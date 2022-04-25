В SOCAR заявили об отсутствии у Азербайджана планов платить за российский газ в рублях

Агентство отмечает, что российский газ в страну поставляется согласно договору о сезонном обмене природным газом, подписанном в июле 2021 г. между госкомпанией «Азерконтракт» и «Газпромом», он действует до 2023 г. Согласно условиям контракта, поставки газа из Азербайджана в Россию осуществляются в летний сезон, аналогичный объем поставляется в обратном направлении зимой. Объем поставок по контракту составляет в среднем 0,5 млн кубометров газа в сутки.