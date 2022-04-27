Schneider Electric продаст бизнес в России
Французский производитель электроэнергетического оборудования Schneider Electric намерен продать активы в России руководству компании в стране, говорится на сайте компании. Письмо с таким решением уже подписано, однако сделку должны одобрить местные власти, уточняется в сообщении. Schneider Electric планирует упорядоченную передачу активов, для поддержки 3500 сотрудников в России и Белоруссии компания выделит деньги.
На российские продажи приходилось 2% общих продаж компании. Более 60% поставляемой в Россию продукции Schneider Electric производится в России на пяти собственных заводах компании: в Козьмодемьянске, в Самаре, Коммунаре и двух предприятиях в Санкт-Петербурге, следует из данных на сайте компании. В российское производство компания вложила более $1 млрд. Также Schneider Electric ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и Сколково.
Schneider Electric приостановила инвестиции и международные поставки в Россию и Белоруссию 24 февраля 2022 г. После начала специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций ряд иностранных компаний объявили об уходе с российского рынка и прекращении инвестиций в страну.