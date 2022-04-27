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Schneider Electric продаст бизнес в России

Ведомости

Французский производитель электроэнергетического оборудования Schneider Electric намерен продать активы в России руководству компании в стране, говорится на сайте компании. Письмо с таким решением уже подписано, однако сделку должны одобрить местные власти, уточняется в сообщении. Schneider Electric планирует упорядоченную передачу активов, для поддержки 3500 сотрудников в России и Белоруссии компания выделит деньги.

На российские продажи приходилось 2% общих продаж компании. Более 60% поставляемой в Россию продукции Schneider Electric производится в России на пяти собственных заводах компании: в Козьмодемьянске, в Самаре, Коммунаре и двух предприятиях в Санкт-Петербурге, следует из данных на сайте компании. В российское производство компания вложила более $1 млрд. Также Schneider Electric ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и Сколково.

Schneider Electric приостановила инвестиции и международные поставки в Россию и Белоруссию 24 февраля 2022 г. После начала специальной операции на Украине и введения антироссийских санкций ряд иностранных компаний объявили об уходе с российского рынка и прекращении инвестиций в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных