Schneider Electric продаст бизнес в России

На российские продажи приходилось 2% общих продаж компании. Более 60% поставляемой в Россию продукции Schneider Electric производится в России на пяти собственных заводах компании: в Козьмодемьянске, в Самаре, Коммунаре и двух предприятиях в Санкт-Петербурге, следует из данных на сайте компании. В российское производство компания вложила более $1 млрд. Также Schneider Electric ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и Сколково.