«Яндекс» продаст VK сервисы «Новости» и «Дзен»

Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.