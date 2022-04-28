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«Яндекс» продаст VK сервисы «Новости» и «Дзен»

Ведомости

Яндекс подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов Яндекс Новости и Дзен, сообщает пресс-служба компании. Подробные условия сделки будут раскрыты позднее, когда она пройдет одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

15 марта РБК со ссылкой на источники сообщил о намерении компании продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Основным претендентом на сервисы собеседники издания назвали холдинг VK, однако уточняли, что переговоры велись и с другими претендентами. 

После этого представители холдинга подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Тогда в компании пояснили, что хотели бы сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание. 

Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных