«Яндекс» продаст VK сервисы «Новости» и «Дзен»
После этого представители холдинга подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Тогда в компании пояснили, что хотели бы сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов», включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии, а также услуги заказа такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание.
Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.