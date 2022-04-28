Комбинат «Коломенский» купит российский бизнес Fazer

27 марта компания объявила о смене своего названия в России на «Хлебный дом» для продолжения работы на территории страны. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отмечали в пресс-службе компании. Fazer ранее остановила экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявила о прекращении всей деятельности в стране. В Москве и Санкт-Петербурге на хлебопекарных предприятиях компании заняты 2300 человек, уточнили в компании. В середине апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Fazer ищет покупателей своего российского бизнеса и одним из наиболее вероятных претендентов является «Коломенский».