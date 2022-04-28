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Бизнес

Комбинат «Коломенский» купит российский бизнес Fazer

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по покупке комбинатом «Коломенский» компании «Хлебный дом» (ранее — ООО «Фацер») — бывшего российского бизнеса финской Fazer, третьего по доле рынка хлебобулочных изделий в России. В марте финская компания объявила о решении полностью уйти из России из-за боевых действий на Украине.

«ФАС России согласовала ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Хлебный Дом». Заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

В соответствии с презентацией компании, Fazer вложила в российский бизнес 300 млн евро. Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По собственным оценкам, занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, доля на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту.

27 марта компания объявила о смене своего названия в России на «Хлебный дом» для продолжения работы на территории страны. «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отмечали в пресс-службе компании. Fazer ранее остановила экспорт и инвестиции в Россию, после чего объявила о прекращении всей деятельности в стране. В Москве и Санкт-Петербурге на хлебопекарных предприятиях компании заняты 2300 человек, уточнили в компании. В середине апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Fazer ищет покупателей своего российского бизнеса и одним из наиболее вероятных претендентов является «Коломенский».

Комбинат «Коломенский», основанный в 1956 году и производящий пшеничный хлеб, сдобные, слоеные булочные изделия и вафли, с 2007 года принадлежит девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных