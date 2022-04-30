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Бизнес

Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электроснабжения

Ведомости

Центр обработки данных (ЦОД) «Яндекса» в финском Мянтсяля, один из пяти дата-центров компании, был отключен от основного источника электропитания, сообщает РБК со ссылкой на близкий к компании источник, эту информацию изданию также подтвердил представитель «Яндекса».

В «Яндексе» изданию сообщили, что ЦОД временно работает на собственных дизельных генераторах. Дата-центр отключили от электроснабжения 25 апреля. Сейчас компания намерена перезаключить договор с поставщиком энергии.

Электроэнергию «Яндексу» в Финляндии поставляет компания Nivos Energia Oy, отмечает РБК. В заявлении ее президента и гендиректора Марко Али говорилось, что компания будет сотрудничать с Yandex Oy, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.

В середине марта Евросоюз ввел санкции против главного управляющего директора Yandex N.V. Тиграна Худавердяна как бизнесмена из якобы ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Худавердян покинул пост гендиректора и совет директоров Yandex N.V.

Сам «Яндекс» и дочерние компании группы в санкционные списки ЕС, США или Великобритании не внесены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных