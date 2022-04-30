Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электроснабжения

Электроэнергию «Яндексу» в Финляндии поставляет компания Nivos Energia Oy, отмечает РБК. В заявлении ее президента и гендиректора Марко Али говорилось, что компания будет сотрудничать с Yandex Oy, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.