Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электроснабжения
Центр обработки данных (ЦОД) «Яндекса» в финском Мянтсяля, один из пяти дата-центров компании, был отключен от основного источника электропитания, сообщает РБК со ссылкой на близкий к компании источник, эту информацию изданию также подтвердил представитель «Яндекса».
В «Яндексе» изданию сообщили, что ЦОД временно работает на собственных дизельных генераторах. Дата-центр отключили от электроснабжения 25 апреля. Сейчас компания намерена перезаключить договор с поставщиком энергии.
Электроэнергию «Яндексу» в Финляндии поставляет компания Nivos Energia Oy, отмечает РБК. В заявлении ее президента и гендиректора Марко Али говорилось, что компания будет сотрудничать с Yandex Oy, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.
В середине марта Евросоюз ввел санкции против главного управляющего директора Yandex N.V. Тиграна Худавердяна как бизнесмена из якобы ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Худавердян покинул пост гендиректора и совет директоров Yandex N.V.
Сам «Яндекс» и дочерние компании группы в санкционные списки ЕС, США или Великобритании не внесены.