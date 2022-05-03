Европейские авиакомпании пострадали от антироссийских санкций
Европейские авиакомпании серьезно пострадали из-за санкции в отношении России – на их фоне и из-за закрытия воздушного пространства у перевозчиков растут операционные расходы, им приходится отменять рейсы и перестраивать маршруты. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции Европейского парламента, которую планируется принять в ходе майской сессии.
В проекте документа сказано, что увеличение маршрутов, связанное с необходимостью облетать воздушное пространство России и Белоруссии, достигает трех-четырех часов в одну сторону. «Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС», – говорится в проекте.
В Европарламенте отмечают, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками использующегося для производства самолетов титана, поставщиками которого являются Россия и Украина. Также Европейской комиссии было предложено оценить и при необходимости подготовить стратегию поддержки авиакомпаний Евросоюза и работников, «пострадавших сначала от пандемии коронавируса, а теперь от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса».
После объявления о начале спецоперации на Украине страны Запада, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для «недружественных» стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.