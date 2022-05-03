Европейские авиакомпании пострадали от антироссийских санкций

В Европарламенте отмечают, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками использующегося для производства самолетов титана, поставщиками которого являются Россия и Украина. Также Европейской комиссии было предложено оценить и при необходимости подготовить стратегию поддержки авиакомпаний Евросоюза и работников, «пострадавших сначала от пандемии коронавируса, а теперь от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса».