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Европейские авиакомпании пострадали от антироссийских санкций

Ведомости

Европейские авиакомпании серьезно пострадали из-за санкции в отношении России – на их фоне и из-за закрытия воздушного пространства у перевозчиков растут операционные расходы, им приходится отменять рейсы и перестраивать маршруты. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции Европейского парламента, которую планируется принять в ходе майской сессии.

В проекте документа сказано, что увеличение маршрутов, связанное с необходимостью облетать воздушное пространство России и Белоруссии, достигает трех-четырех часов в одну сторону. «Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС», – говорится в проекте.

В Европарламенте отмечают, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с поставками использующегося для производства самолетов титана, поставщиками которого являются Россия и Украина. Также Европейской комиссии было предложено оценить и при необходимости подготовить стратегию поддержки авиакомпаний Евросоюза и работников, «пострадавших сначала от пандемии коронавируса, а теперь от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса».

После объявления о начале спецоперации на Украине страны Запада, в том числе Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия зеркально закрыла свое небо для «недружественных» стран. Евросоюз 25 февраля также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. 9 марта Великобритания заявила, что будет рассматривать полет российских самолетов над страной или их посадку на ее территории как уголовное преступление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных