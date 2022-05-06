«Яндекс» сменил название финской дочерней компании на Global DC Oy
Юридическое лицо «Яндекса» в Финляндии сменило название на Global DC Oy, сообщила финская государственная телерадиокомпания YLE.
Юрлицо управляет дата-центром в финском городе Мянтсяля. Ранее у дата-центра возникла проблема с электроэнергией – 25 апреля ЦОД был отключен от основного источника электричества и работал от дизельных генераторов. Поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии была компания Nivos Energia Oy, президент которой заявлял, что она будет сотрудничать с Yandex Oy только в случае, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.
YLE со ссылкой на директора по эксплуатации ЦОД «Яндекса» Алексея Жумыкина сообщил, что поставщик электроэнергии расторг контракт по формальным основаниям в одностороннем порядке. Еще несколько компаний отказались от заключения договора.
Председатель комитета по иностранным делам парламента Юсси Халла-Ахо считает проблематичной работу «Яндекса» в Финляндии, так как компания может распространять «пропагандистскую информацию», но отмечает, что ее нельзя немедленно заблокировать даже в том случае, если она будет признана неуместной. «Прежде всего необходимо проверить, не нарушает ли распространение пропаганды какого-либо существующего закона», – отметил политик.
Халла-Ахо предположил, что деятельность компании также может попасть под ограничения. При этом Финляндия выступает за «всеобъемлющие» санкции, а не в отношении отдельных компаний.
«Яндекс» пока не рассматривает возможность переноса дата-центра в Россию, сказал Жумыхин, так как ЦОД в Финляндии был залогом выхода компании на международный рынок. По его словам, дизель-генераторы еще смогут какое-то время обеспечивать потребности центра, а позже компания надеется на новый контракт.