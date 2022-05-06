«Яндекс» сменил название финской дочерней компании на Global DC Oy

Юрлицо управляет дата-центром в финском городе Мянтсяля. Ранее у дата-центра возникла проблема с электроэнергией – 25 апреля ЦОД был отключен от основного источника электричества и работал от дизельных генераторов. Поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии была компания Nivos Energia Oy, президент которой заявлял, что она будет сотрудничать с Yandex Oy только в случае, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.