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Бизнес

«Яндекс» сменил название финской дочерней компании на Global DC Oy

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Юридическое лицо «Яндекса» в Финляндии сменило название на Global DC Oy, сообщила финская государственная телерадиокомпания YLE.

Юрлицо управляет дата-центром в финском городе Мянтсяля. Ранее у дата-центра возникла проблема с электроэнергией – 25 апреля ЦОД был отключен от основного источника электричества и работал от дизельных генераторов. Поставщиком электроэнергии для «Яндекса» в Финляндии была компания Nivos Energia Oy, президент которой заявлял, что она будет сотрудничать с Yandex Oy только в случае, если «Яндекс» не попадет под санкции из-за военной операции России на Украине.

YLE со ссылкой на директора по эксплуатации ЦОД «Яндекса» Алексея Жумыкина сообщил, что поставщик электроэнергии расторг контракт по формальным основаниям в одностороннем порядке. Еще несколько компаний отказались от заключения договора.

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка сообщил, что сейчас «Яндекс» находится под пристальным вниманием – власти наблюдали за компанией на протяжении всей спецоперации на Украине и «в настоящее время обновляют свою оценку компании».

Председатель комитета по иностранным делам парламента Юсси Халла-Ахо считает проблематичной работу «Яндекса» в Финляндии, так как компания может распространять «пропагандистскую информацию», но отмечает, что ее нельзя немедленно заблокировать даже в том случае, если она будет признана неуместной. «Прежде всего необходимо проверить, не нарушает ли распространение пропаганды какого-либо существующего закона», – отметил политик.

Халла-Ахо предположил, что деятельность компании также может попасть под ограничения. При этом Финляндия выступает за «всеобъемлющие» санкции, а не в отношении отдельных компаний.

«Яндекс» пока не рассматривает возможность переноса дата-центра в Россию, сказал Жумыхин, так как ЦОД в Финляндии был залогом выхода компании на международный рынок. По его словам, дизель-генераторы еще смогут какое-то время обеспечивать потребности центра, а позже компания надеется на новый контракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных