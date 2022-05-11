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Бизнес

В Финляндии сообщили о заморозке платежей Faberlic

Ведомости

Власти Финляндии 4 мая арестовали счет российской компании Faberlic в банке страны и заморозили ее платежи после введения санкций в отношении владельца компании, депутата Госдумы Алексея Нечаева, сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.

Издание пояснило, что Финляндия была небольшим рынком для компании. Заморозка ее платежей означает, что четыре финские компании не смогут получить деньги от Faberlic. Суммы платежей составляют несколько сотен евро и, видимо, представляют собой комиссионные сетевых маркетологов компании.

Власти также арестовали имущество главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева, пишет Yle. По данным издания, он вместе с бывшей женой владеет домом и земельными участками площадью почти 20 га на берегу озера в Янаккала. По данным издания, Гусев с начала апреля также находится под санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине.

Председатель партии «Новые люди» и основатель Faberlic Алексей Нечаев попал под ограничения ЕС в качестве депутата Госдумы. В октябре прошлого года Нечаев заявил в интервью РБК, что передаст свою долю в компании (99,99%) в доверительное управление из-за избрания в Думу.

В начале марта Faberlic опровергла информацию о закрытии. Компания заявила, что будет наращивать собственное производство в России из-за проблем с поставками из-за границы. В компании отметили, что повышают цены, чтобы предотвратить резкий рост спроса и нехватку продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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