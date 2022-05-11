В Финляндии сообщили о заморозке платежей Faberlic

Власти также арестовали имущество главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева, пишет Yle. По данным издания, он вместе с бывшей женой владеет домом и земельными участками площадью почти 20 га на берегу озера в Янаккала. По данным издания, Гусев с начала апреля также находится под санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине.