В Финляндии сообщили о заморозке платежей Faberlic
Власти Финляндии 4 мая арестовали счет российской компании Faberlic в банке страны и заморозили ее платежи после введения санкций в отношении владельца компании, депутата Госдумы Алексея Нечаева, сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.
Издание пояснило, что Финляндия была небольшим рынком для компании. Заморозка ее платежей означает, что четыре финские компании не смогут получить деньги от Faberlic. Суммы платежей составляют несколько сотен евро и, видимо, представляют собой комиссионные сетевых маркетологов компании.
Власти также арестовали имущество главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева, пишет Yle. По данным издания, он вместе с бывшей женой владеет домом и земельными участками площадью почти 20 га на берегу озера в Янаккала. По данным издания, Гусев с начала апреля также находится под санкциями ЕС из-за специальной военной операции на Украине.
В начале марта Faberlic опровергла информацию о закрытии. Компания заявила, что будет наращивать собственное производство в России из-за проблем с поставками из-за границы. В компании отметили, что повышают цены, чтобы предотвратить резкий рост спроса и нехватку продукции.