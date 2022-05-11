WSJ сообщил о рекордном росте цен на бензин в США
Средняя цена галлона обычного неэтилированного бензина в США 10 мая достигла рекордных $4,37 — на 47% больше в годовом выражении, сообщила газета The Wall Street Journal. Предыдущий рекорд был установлен 11 марта — $4,32.
По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), цены на топливо взлетели после резкого роста стоимости сырой нефти. Цена на бензин побила рекорд в штатах Нью-Йорк, Мичиган и Нью-Мексико, а самые высокие цены в США установлены в Калифорнии - $5,84 за галлон бензина. Показатель не побил рекорд, установленный в штате 29 марта — $5,92.
Глава отдела анализа нефти в GasBuddy Патрик Хаан заявил, что обсуждение Евросоюзом отказа от поставок нефти из России вызвало дополнительные «шоковые волны» на уже напряженном нефтяном рынке. По его мнению, отказ Европы от российской нефти приведет к дальнейшему сокращению ее поставок по всему миру, потому что спрос на топливо в США остается высоким. Это оказало большое давление на цены на нефть в последние дни, что привело к росту стоимости бензина, добавил Хаан.
По словам аналитика, пока рано говорить, как долго цены на нефть будут оставаться высокими. Пока что есть неопределенность относительно дальнейших действий ЕС в отношении России и того, как это повлияет на мировые поставки нефти. Стоимость нефти может снизиться, но ненадолго, пояснил Хаан.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций ЕС предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки нефти из России, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.
9 мая Bloomberg сообщал, что Евросоюз может исключить из шестого пакета запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами стран – членов ЕС. Греции принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, отметило агентство. В первоначальном варианте санкций предполагался вариант запрета транспортировки российской нефти, в том числе путем перевалки «судно – судно».