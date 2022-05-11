WSJ сообщил о рекордном росте цен на бензин в США

Глава отдела анализа нефти в GasBuddy Патрик Хаан заявил, что обсуждение Евросоюзом отказа от поставок нефти из России вызвало дополнительные «шоковые волны» на уже напряженном нефтяном рынке. По его мнению, отказ Европы от российской нефти приведет к дальнейшему сокращению ее поставок по всему миру, потому что спрос на топливо в США остается высоким. Это оказало большое давление на цены на нефть в последние дни, что привело к росту стоимости бензина, добавил Хаан.