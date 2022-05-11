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Экономика

WSJ сообщил о рекордном росте цен на бензин в США

Ведомости

Средняя цена галлона обычного неэтилированного бензина в США 10 мая достигла рекордных $4,37 — на 47% больше в годовом выражении, сообщила газета The Wall Street Journal. Предыдущий рекорд был установлен 11 марта — $4,32.

 По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), цены на топливо взлетели после резкого роста стоимости сырой нефти. Цена на бензин побила рекорд в штатах Нью-Йорк, Мичиган и Нью-Мексико, а самые высокие цены в США установлены в Калифорнии - $5,84 за галлон бензина. Показатель не побил рекорд, установленный в штате 29 марта — $5,92.

Глава отдела анализа нефти в GasBuddy Патрик Хаан заявил, что обсуждение Евросоюзом отказа от поставок нефти из России вызвало дополнительные «шоковые волны» на уже напряженном нефтяном рынке. По его мнению, отказ Европы от российской нефти приведет к дальнейшему сокращению ее поставок по всему миру, потому что спрос на топливо в США остается высоким. Это оказало большое давление на цены на нефть в последние дни, что привело к росту стоимости бензина, добавил Хаан. 

По словам аналитика, пока рано говорить, как долго цены на нефть будут оставаться высокими. Пока что есть неопределенность относительно дальнейших действий ЕС в отношении России и того, как это повлияет на мировые поставки нефти. Стоимость нефти может снизиться, но ненадолго, пояснил Хаан. 

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестом пакете санкций ЕС предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки нефти из России, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что страны – члены Евросоюза не смогли договориться об условиях шестого пакета санкций против России.

9 мая Bloomberg сообщал, что Евросоюз может исключить из шестого пакета запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами стран – членов ЕС. Греции принадлежит 26% танкеров мира по вместимости, отметило агентство. В первоначальном варианте санкций предполагался вариант запрета транспортировки российской нефти, в том числе путем перевалки «судно – судно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных