Минстрой допустил неисполнение указа Путина о темпах строительства жилья

В сценарии говорится, что в 2024 г. объем введенного жилья снизится на 22% относительно прошлого года, до 72 млн кв. м. Спад произойдет в основном из-за снижения ввода многоквартирных домов на 33%, до 29 млн кв. м. При таком сценарии на 12% по сравнению с 2021 г. снизится объем многоэтажных домов в стадии строительства – это означает, что застройщики в ближайшие годы будут менее активно начинать новые проекты.