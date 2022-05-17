Минстрой допустил неисполнение указа Путина о темпах строительства жилья
Минстрой разработал пессимистичный сценарий стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, согласно которому к 2030 г. в России не получится каждый год строить по 120 млн кв. м жилья, сообщил РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердили два источника, которые получили стратегию для отзыва.
Такое требование содержится в указе Путина от 2018 г. В предыдущем варианте стратегии, который министерство подготовило прошлой осенью, были указаны только базовый и агрессивный сценарии развития отрасли, согласно которым к 2030 г. будет построено по 120 млн кв. м в год и такой уровень сохранится до 2035 г.
Согласно пессимистичному сценарию, основные макроэкономические показатели ухудшатся в среднесрочной и долгосрочной перспективе: ВВП, инфляция, индекс потребительских цен, доходы населения и инвестиции в основной капитал. Рост спроса и динамики строительства сократится сценарии «из-за ограничительных мер и возможного сокращения программ поддержки» строительства и ЖКХ.
В сценарии говорится, что в 2024 г. объем введенного жилья снизится на 22% относительно прошлого года, до 72 млн кв. м. Спад произойдет в основном из-за снижения ввода многоквартирных домов на 33%, до 29 млн кв. м. При таком сценарии на 12% по сравнению с 2021 г. снизится объем многоэтажных домов в стадии строительства – это означает, что застройщики в ближайшие годы будут менее активно начинать новые проекты.
В пресс-службе Минстроя не прокомментировали содержание документа. Там заявили, что продолжают работать над ним с учетом мнений заинтересованных органов власти, профессионального и бизнес-сообщества. РБК направил запрос представителю профильного вице-премьера Марата Хуснуллина. Источник издания рассказал, что стратегию планируют рассмотреть в июне.