Fix Price получил временную регистрацию на Кипре
Российский ритейлер Fix Price оформил временную регистрацию на острове Кипр, следует из сообщения пресс-службы компании. Ранее ритейлер был зарегистрирован на Британских Виргинских островах.
«Fix Price объявляет о временной регистрации в Республике Кипр под официальным названием "FIX PRICE GROUP PLC" с регистрационным номером HE 434185 и о прекращении регистрации в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов», — говорится в сообщении.
В конце февраля компания объявила о планах по смене юрисдикции регистрации. Как тогда пояснили в пресс-службе, это делается для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После этого компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., в результате которого Kolmaz прекратит существование и компания станет ее правопреемником.
По итогам I квартала 2022 г. выручка компании увеличилась на 21,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г., до 62,6 млрд руб. Общее количество магазинов увеличилось на 16,7% до 5083, при этом доля франчайзинговых магазинов составила 11% от общего числа.