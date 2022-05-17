Fix Price получил временную регистрацию на Кипре

В конце февраля компания объявила о планах по смене юрисдикции регистрации. Как тогда пояснили в пресс-службе, это делается для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После этого компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., в результате которого Kolmaz прекратит существование и компания станет ее правопреемником.