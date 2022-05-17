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Fix Price получил временную регистрацию на Кипре

Ведомости

Российский ритейлер Fix Price оформил временную регистрацию на острове Кипр, следует из сообщения пресс-службы компании. Ранее ритейлер был зарегистрирован на Британских Виргинских островах.

«Fix Price объявляет о временной регистрации в Республике Кипр под официальным названием "FIX PRICE GROUP PLC" с регистрационным номером HE 434185 и о прекращении регистрации в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов», — говорится в сообщении.

В конце февраля компания объявила о планах по смене юрисдикции регистрации. Как тогда пояснили в пресс-службе, это делается для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам компании и ее акционеров. После этого компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., в результате которого Kolmaz прекратит существование и компания станет ее правопреемником.

По итогам I квартала 2022 г. выручка компании увеличилась на 21,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г., до 62,6 млрд руб. Общее количество магазинов увеличилось на 16,7% до 5083, при этом доля франчайзинговых магазинов составила 11% от общего числа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных