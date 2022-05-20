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Arconic объявил о планах продать алюминиевый завод в Самаре

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Американская Arconic Corporation решила продать Самарский металлургический завод в связи со спецоперацией России на Украине и судебным разбирательством с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), говорится в сообщении компании. В результате компания ожидает убытка в $500 млн. По данным компании, на заводе работают более 3000 сотрудников.

«Arconic Corporation объявила сегодня, что планирует продать свои российские активы. Компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив, учитывая ограничения, наложенные на нашу деятельность правительством России, а также в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой России», — сообщила компания.

Самарский металлургический завод был принят в эксплуатацию в 1960 г. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. Сейчас «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation. Завод, согласно данным на его сайте, выпускает алюминиевые полуфабрикаты, которые используются в самолетостроении, изготовлении цистерн для перевозки азотной кислоты, а также консервных банок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных