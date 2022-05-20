Arconic объявил о планах продать алюминиевый завод в Самаре
Американская Arconic Corporation решила продать Самарский металлургический завод в связи со спецоперацией России на Украине и судебным разбирательством с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), говорится в сообщении компании. В результате компания ожидает убытка в $500 млн. По данным компании, на заводе работают более 3000 сотрудников.
«Arconic Corporation объявила сегодня, что планирует продать свои российские активы. Компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив, учитывая ограничения, наложенные на нашу деятельность правительством России, а также в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой России», — сообщила компания.
Самарский металлургический завод был принят в эксплуатацию в 1960 г. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. Сейчас «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation. Завод, согласно данным на его сайте, выпускает алюминиевые полуфабрикаты, которые используются в самолетостроении, изготовлении цистерн для перевозки азотной кислоты, а также консервных банок.