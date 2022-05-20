Arconic объявил о планах продать алюминиевый завод в Самаре

Самарский металлургический завод был принят в эксплуатацию в 1960 г. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. Сейчас «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation. Завод, согласно данным на его сайте, выпускает алюминиевые полуфабрикаты, которые используются в самолетостроении, изготовлении цистерн для перевозки азотной кислоты, а также консервных банок.