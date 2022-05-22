Tages Anzeiger: Швейцария сняла санкции с «Еврохима»

«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.