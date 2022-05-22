Tages Anzeiger: Швейцария сняла санкции с «Еврохима»
Издание со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации сообщило, что новым бенефициаром производителя удобрений «Еврохим» стала жена бизнесмена Александра Мельниченко.
У SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями», следует из письма.
Евросоюз 9 марта включил Мельниченко в санкционный список, после чего бизнесмен перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» и вышел из советов директоров этих компаний. Санкции ЕС запрещают европейским банкам и компаниям любую экономическую активность с подсанкционными лицами и контролируемыми ими структурами.
В группе «Еврохим» Мельниченко до введения санкций владел 90% акций и занимал пост независимого директора в совете директоров. В СУЭК Мельниченко косвенно владел 92,2% акций на конец 2021 г.
Мельниченко в мае подал иск в Европейский суд, оспаривающий его включение в санкционные списки Евросоюза, следует из базы данных суда.
«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.