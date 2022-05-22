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Tages Anzeiger: Швейцария сняла санкции с «Еврохима»

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Правительство Швейцарии решило снять санкции с компании «Еврохим» после того, как Андрей Мельниченко из-за санкций перестал быть бенефициаром компании и вышел из совета директоров, пишет газета Tages Anzeiger.

Издание со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации сообщило, что новым бенефициаром производителя удобрений «Еврохим» стала жена бизнесмена Александра Мельниченко.

У SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями», следует из письма. 

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Евросоюз 9 марта включил Мельниченко в санкционный список, после чего бизнесмен перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» и вышел из советов директоров этих компаний. Санкции ЕС запрещают европейским банкам и компаниям любую экономическую активность с подсанкционными лицами и контролируемыми ими структурами. 

В группе «Еврохим» Мельниченко до введения санкций владел 90% акций и занимал пост независимого директора в совете директоров. В СУЭК Мельниченко косвенно владел 92,2% акций на конец 2021 г. 

Мельниченко в мае подал иск в Европейский суд, оспаривающий его включение в санкционные списки Евросоюза, следует из базы данных суда.

«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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