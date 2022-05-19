Бизнесмены Пумпянский и Мельниченко решили оспорить санкции Евросоюза

Пумпянский, его супруга и бизнесмен Мельниченко попали под санкции Евросоюза 9 марта из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Пумпянский из-за ограничений перестал быть бенефициаром машиностроительной группы «Синара». С 9 марта он и его сын Александр вышли из советов директоров банка «Синара» и АО СТМ («Синара транспортные машины»). Днем ранее Дмитрий Пумпянский, которому принадлежало 90,6% акций Трубной металлургической компании (ТМК), вышел из ее бенефициаров и покинул совет директоров компании. Также из совета директоров ТМК вышел и Пумпянский-младший.



Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкций 10 марта. Бизнесмен также вышел из советов директоров и числа бенефициаров этих компаний после того, как Евросоюз включил его в санкционный список. Санкции ЕС запрещают европейским банкам и компаниям любую экономическую активность с подсанкционными лицами и контролируемыми ими структурами.