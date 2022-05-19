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Бизнесмены Пумпянский и Мельниченко решили оспорить санкции Евросоюза

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Бизнесмен и бывший бенефициар Трубной металлургической компании (ТМКДмитрий Пумпянский, предприниматель и бывший бенефициар угольной компании СУЭК и компании по производству удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко, а также жена Пумпянского Галина подали иски в Европейский суд, оспаривающие их включение в санкционные списки Евросоюза, следует из базы данных суда.

Пумпянский, его жена и Мельниченко подали иски 17 мая. Канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски поданы были в одно время. Дополнительной информации по делам не представлено. Срок на оспаривание нормативно-правовых актов Евросоюза об ограничительных мерах согласно установленному порядку составляет два месяца.

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Пумпянский, его супруга и бизнесмен Мельниченко попали под санкции Евросоюза 9 марта из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Пумпянский из-за ограничений перестал быть бенефициаром машиностроительной группы «Синара». С 9 марта он и его сын Александр вышли из советов директоров банка «Синара» и АО СТМ («Синара транспортные машины»). Днем ранее Дмитрий Пумпянский, которому принадлежало 90,6% акций Трубной металлургической компании (ТМК), вышел из ее бенефициаров и покинул совет директоров компании. Также из совета директоров ТМК вышел и Пумпянский-младший.

Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкций 10 марта. Бизнесмен также вышел из советов директоров и числа бенефициаров этих компаний после того, как Евросоюз включил его в санкционный список. Санкции ЕС запрещают европейским банкам и компаниям любую экономическую активность с подсанкционными лицами и контролируемыми ими структурами. 

В группе «Еврохим» Мельниченко до введения санкций владел 90% акций и занимал пост независимого директора в совете директоров. В СУЭК Мельниченко косвенно владел 92,2% акций на конец 2021 г. 

Первым из крупных бизнесменов решил оспорить санкции ЕС основатель холдинга USM Алишер Усманов, попавший под ограничения Брюсселя в конце февраля. 3 марта Усманов также попал под санкции США и Великобритании. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.

Ранее по теме: Усманов решил оспорить персональные санкции Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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