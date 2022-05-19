Бизнесмены Пумпянский и Мельниченко решили оспорить санкции Евросоюза
Бизнесмен и бывший бенефициар Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский, предприниматель и бывший бенефициар угольной компании СУЭК и компании по производству удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко, а также жена Пумпянского Галина подали иски в Европейский суд, оспаривающие их включение в санкционные списки Евросоюза, следует из базы данных суда.
Пумпянский, его жена и Мельниченко подали иски 17 мая. Канцелярия суда разделила дела супругов Пумпянских, хотя иски поданы были в одно время. Дополнительной информации по делам не представлено. Срок на оспаривание нормативно-правовых актов Евросоюза об ограничительных мерах согласно установленному порядку составляет два месяца.
Пумпянский, его супруга и бизнесмен Мельниченко попали под санкции Евросоюза 9 марта из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Пумпянский из-за ограничений перестал быть бенефициаром машиностроительной группы «Синара». С 9 марта он и его сын Александр вышли из советов директоров банка «Синара» и АО СТМ («Синара транспортные машины»). Днем ранее Дмитрий Пумпянский, которому принадлежало 90,6% акций Трубной металлургической компании (ТМК), вышел из ее бенефициаров и покинул совет директоров компании. Также из совета директоров ТМК вышел и Пумпянский-младший.
Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкций 10 марта. Бизнесмен также вышел из советов директоров и числа бенефициаров этих компаний после того, как Евросоюз включил его в санкционный список. Санкции ЕС запрещают европейским банкам и компаниям любую экономическую активность с подсанкционными лицами и контролируемыми ими структурами.
Первым из крупных бизнесменов решил оспорить санкции ЕС основатель холдинга USM Алишер Усманов, попавший под ограничения Брюсселя в конце февраля. 3 марта Усманов также попал под санкции США и Великобритании. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.