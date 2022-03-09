ЕС опубликовал новый список попавших под санкции граждан России
Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 160 россиян из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. В новый санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов, члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации, которые ратифицировали соглашения с Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе и сотрудничестве. Список опубликован на сайте Еврокомиссии.
В санкционный список попали, в частности, основной владелец и председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский с семьей, совладелец «Русагро» Вадим Мошкович, основатель «Сибирской угольной энергетической компании» Андрей Мельниченко, основной владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын автогонщик Никита Мазепин, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, глава VK Владимир Кириенко, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, глава «Роснано» Сергей Куликов, а также основной владелец Marathon Group Александр Винокуров.
Ранее сегодня Еврокомиссия сообщила о введении ограничений на экспорт в Россию технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения в финансировании. Принятые Брюсселем поправки вводят положение о необходимости обмена информацией при экспорте в Россию оборудования для обеспечения безопасности в море.
ЕС вводит санкции против России с конца февраля — после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.
23 февраля Брюссель наложил ограничительные меры на 351 депутата Госдумы, выступившего за признание ДНР и ЛНР. Меру распространили на 27 организаций, включая банки, которые, как считают в ЕС, финансируют спецоперацию.
Также ЕС ввел санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Аналогичные меры реализовали в отношении российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Вдобавок ЕС заморозил активы Центробанка, запретил операции с ним и другими правительственными учреждениями, а также запретил экспорт ряда товаров, в том числе высоких технологий.