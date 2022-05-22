Пять китайских компаний могут выйти из проекта «Арктик СПГ - 2»
По меньшей мере пять китайских компаний могут прекратить участие в проекте «Арктик СПГ - 2» из-за санкций Евросоюза, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в китайских компаниях. По их данным, производители получили уведомления о прекращении работы над модулями для проекта к концу месяца.
По словам источника в компании Bomesc Offshore Engineering, которая строит 10 модулей для «Арктик СПГ - 2», окончательное решение о выходе из проекта «Новатэка» пока не принято, компания находится «в тесном контакте с вовлеченными сторонами», поскольку ситуация меняется каждый день.
В строительстве модулей для «Арктик СПГ - 2» задействованы китайские компании Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.
«Арктик СПГ - 2» — проект «Новатэка» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе.
Запуск первой очереди «Арктик СПГ - 2» запланирован на 2023 г., второй — в 2024-м, третьей — в 2026 г. Стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд, «Новатэку» в нем принадлежит 60%. Остальным акционерам, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Japan Arctic LNG, принадлежит по 10%.
На этой неделе совладелец компании, председатель правления Леонид Михельсон сообщил, что «Новатэк» сохраняет плановые сроки ввода по проекту «Арктик СПГ – 2» в условиях антироссийских санкций.
В апреле «Коммерсантъ» писал, что строительство заводов по производству сжиженного природного газа в России находится под вопросом после введения ЕС пятого пакета санкций. Согласно документу ЕС, европейские компании не смогут поставлять в Россию установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. Под санкции не попали газовые турбины и компрессоры. ЕС обязал компании завершить поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, не позднее 27 мая.