Пять китайских компаний могут выйти из проекта «Арктик СПГ - 2»

В апреле «Коммерсантъ» писал, что строительство заводов по производству сжиженного природного газа в России находится под вопросом после введения ЕС пятого пакета санкций. Согласно документу ЕС, европейские компании не смогут поставлять в Россию установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. Под санкции не попали газовые турбины и компрессоры. ЕС обязал компании завершить поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, не позднее 27 мая.