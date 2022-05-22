Газета
Бизнес

Пять китайских компаний могут выйти из проекта «Арктик СПГ - 2»

Ведомости

По меньшей мере пять китайских компаний могут прекратить участие в проекте «Арктик СПГ - 2» из-за санкций Евросоюза, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в китайских компаниях. По их данным, производители получили уведомления о прекращении работы над модулями для проекта к концу месяца.

По словам источника в компании Bomesc Offshore Engineering, которая строит 10 модулей для «Арктик СПГ - 2», окончательное решение о выходе из проекта «Новатэка» пока не принято, компания находится «в тесном контакте с вовлеченными сторонами», поскольку ситуация меняется каждый день.

В строительстве модулей для «Арктик СПГ - 2» задействованы китайские компании Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.

Ранее по теме: «Новатэк» завершает строительство первой линии «Арктик СПГ – 2»

«Арктик СПГ - 2» — проект «Новатэка» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове, по другую сторону Обской губы Карского моря от Ямала. Проект предполагает разработку на полуострове месторождения Утреннее и строительство завода по сжижению природного газа на терминале Утренний в Обской губе.

Запуск первой очереди «Арктик СПГ - 2» запланирован на 2023 г., второй — в 2024-м, третьей — в 2026 г. Стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд, «Новатэку» в нем принадлежит 60%. Остальным акционерам, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Japan Arctic LNG, принадлежит по 10%.

На этой неделе совладелец компании, председатель правления Леонид Михельсон сообщил, что «Новатэк» сохраняет плановые сроки ввода по проекту «Арктик СПГ – 2» в условиях антироссийских санкций. 

В апреле «Коммерсантъ» писал, что строительство заводов по производству сжиженного природного газа в России находится под вопросом после введения ЕС пятого пакета санкций. Согласно документу ЕС, европейские компании не смогут поставлять в Россию установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы, а также технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. Под санкции не попали газовые турбины и компрессоры. ЕС обязал компании завершить поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, не позднее 27 мая.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных