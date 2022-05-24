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Экономика

В Минсельхозе оценили последствия ухода иностранных производителей из России

Ведомости

Минсельхоз спокойно относится к уходу иностранных компаний с продовольственного рынка России, потому что в магазинах остаются качественные продукты, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 г.».

По его словам, у российских «дочек» иностранных компаний меняется собственник, однако их продукция остается на полках магазинов, обеспечивается ее качество, люди продолжают работать на предприятиях. Разин отметил, что изменение структуры собственности происходило всегда и «это не проблема».

«Меняются конечные держатели активов. Это говорит только о том, что кто-то другой будет получать прибыль. Ну, мы к этому относимся спокойно», — отметил Разин (цитата по «Интерфаксу»). Разин назвал ключевым продолжение работы всех компаний отрасли. «И даже в тех заявлениях в прессе, о которых мы говорим, всегда красной нитью идет и подчеркивается, что вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине зарубежные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. В частности, финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 4 мая ФАС удовлетворила ходатайство компании «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн напитки». Финский производитель продуктов Raisio (бренд Nordic) продал российскую «Райзио нутришн» компании «Копэкер агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных