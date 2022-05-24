В Минсельхозе оценили последствия ухода иностранных производителей из России

«Меняются конечные держатели активов. Это говорит только о том, что кто-то другой будет получать прибыль. Ну, мы к этому относимся спокойно», — отметил Разин (цитата по «Интерфаксу»). Разин назвал ключевым продолжение работы всех компаний отрасли. «И даже в тех заявлениях в прессе, о которых мы говорим, всегда красной нитью идет и подчеркивается, что вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным», — подчеркнул он.