В Минсельхозе оценили последствия ухода иностранных производителей из России
Минсельхоз спокойно относится к уходу иностранных компаний с продовольственного рынка России, потому что в магазинах остаются качественные продукты, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на бизнес-конференции «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 г.».
По его словам, у российских «дочек» иностранных компаний меняется собственник, однако их продукция остается на полках магазинов, обеспечивается ее качество, люди продолжают работать на предприятиях. Разин отметил, что изменение структуры собственности происходило всегда и «это не проблема».
«Меняются конечные держатели активов. Это говорит только о том, что кто-то другой будет получать прибыль. Ну, мы к этому относимся спокойно», — отметил Разин (цитата по «Интерфаксу»). Разин назвал ключевым продолжение работы всех компаний отрасли. «И даже в тех заявлениях в прессе, о которых мы говорим, всегда красной нитью идет и подчеркивается, что вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным», — подчеркнул он.
После начала спецоперации на Украине зарубежные компании начали объявлять о приостановке работы в России или об уходе из страны. В частности, финская Valio ранее сообщила о продаже местного производства компании «Вэлком», 29 апреля холдинг «Коломенский» выкупил 100% уставного капитала компании «Хлебный дом», который принадлежал финскому производителю продуктов питания Fazer. 4 мая ФАС удовлетворила ходатайство компании «Мультипро» о покупке «Вимм-Билль-Данн напитки». Финский производитель продуктов Raisio (бренд Nordic) продал российскую «Райзио нутришн» компании «Копэкер агро», которая занимается производством упаковки и фасовкой продуктов.