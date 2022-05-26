Суд отправил на новое рассмотрение иск компании Мамута к «Трасту»

Дело будет передано на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы. В арбитражном суде Московского округа отметили, что причинно-следственная связь между пандемией и невозможностью оплачивать кредиты не была установлена, и решение об изменении условий договоров было вынесено с нарушениями норм процессуального права в части сбора и оценки доказательств. По мнению судебной коллегии, нижестоящие суды в полном объеме отнесли на кредитора негативные последствия снижения выручки заемщика, как в период действия ограничительных мер, так и по их окончании.