Суд отправил на новое рассмотрение иск компании Мамута к «Трасту»
Арбитражный суд Московского округа отменил решение нижестоящих инстанций об изменении условий кредитов для киносети «Синема парк» (компания A&NN Александра Мамута) и отправил дело на новое рассмотрение, следует из материалов суда.
Дело будет передано на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы. В арбитражном суде Московского округа отметили, что причинно-следственная связь между пандемией и невозможностью оплачивать кредиты не была установлена, и решение об изменении условий договоров было вынесено с нарушениями норм процессуального права в части сбора и оценки доказательств. По мнению судебной коллегии, нижестоящие суды в полном объеме отнесли на кредитора негативные последствия снижения выручки заемщика, как в период действия ограничительных мер, так и по их окончании.
«При этом вопрос соразмерности периода действий существенно изменившихся обстоятельств (введенных ограничений) и заявленного истцом периода преодоления их последствий судами первой и апелляционной инстанций по существу не исследовался, также был оставлен без внимания и вопрос объективности причинно-следственной связи, в том числе возможности исполнения истцом обязательств на действующих до наступления негативных обстоятельств условиях», – говорится в решении суда.
Спор A&NN и «Траста» возник из-за кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб., которая была открыта банком ФК «Открытие» для киносети в 2017 г. В отношении банка в том же году была запущена процедура санации. Деньги предоставлялись A&NN на заем для компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest — головной структуры «Синема парка» — у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида. В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг на фоне эпидемиологической ситуации в стране и закрытия кинотеатров.
Из-за пандемии истец требовал увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снизить процентную ставку с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования.
Представитель «Траста» ранее сообщал «Ведомостям», что финансовые проблемы киносетей начались еще до пандемии и уже в 2018 г. компании не были способны погасить основной долг. В пресс-службе «Траста» уточняли, что компании Мамута и до пандемии допускали системные просрочки по платежам. Также в банке считали «неприемлемыми» утвержденные судами условия реструктуризации кредитов и указывали на то, что меры господдержки из-за пандемии «носят исчерпывающий характер и имеют ограничения по времени».