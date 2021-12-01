Суд отказал «Трасту» в пересмотре решения по иску компании Мамута
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал банку непрофильных активов «Траст» в пересмотре решения Арбитражного суда Москвы по иску компании бизнесмена Александра Мамута A&NN об изменении условий кредитных договоров по киносетям.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — указано в картотеке арбитражных дел.
Представитель A&NN уточнил, что это последняя из четырёх апелляций по кредитам киносети, которая рассматривалась в апелляционной инстанции арбитражного суда: три иска «Синема парка» и один иск материнской компании A&NN удовлетворены судом первой инстанции и решения суда первой инстанции оставлены в апелляции без изменений. Общая сумма тела долга по четырем кредитным линиям с учетом капитализированных процентов составила 18,1 млрд руб., сообщал ранее представитель A&NN.
Теперь все эти решения вступят в силу, отметил представитель A&NN, подчеркнув, что, согласно опубликованному постановлению кассации по аналогичному иску компании «Вандеркинд», суд признал пандемию существенным обстоятельством для пересмотра условий договоров по ст. 451 ГК РФ в продолжение политики государства по поддержанию наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей.
«Траст», являющийся по сути не банком, а коллектором, полностью проигнорировал пандемию в то время, как все российские банки реструктурировали кредиты других киносетей и иных своих клиентов, пострадавших из-за продолжающейся второй год пандемии», — сказал представитель A&NN.
Представитель «Траста» сообщил «Ведомостям», что банк намерен обжаловать решение, которое, по его мнению, «нарушает баланс интересов банка, кредитора и неплатежеспособных должников», «предоставляет необоснованные преимущества другим кредиторам, чьи требования не были заморожены и подлежат исполнению». В банке считают утвержденные судами условия реструктуризации кредитов «неприемлемыми» и указывают на то, что меры господдержки из-за пандемии «носят исчерпывающий характер и имеют ограничения по времени».
В «Трасте» утверждают, что финансовые проблемы киносетей начались до пандемии. «В 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг. Компании Мамута и до пандемии допускали системные просрочки по платежам, а сам бизнесмен, лично поручившийся по кредитам, не исполняет взятые на себя обязательства и пытается переложить ответственность на государственный банк», — сообщили в пресс-службе «Траста».
Как ранее сообщали «Ведомости», спор A&NN и «Траста» касался договора кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб., который был заключен в 2017 г. с банком ФК «Открытие», в отношении которого в том же году была начата процедура санации. Деньги предоставлялись A&NN на предоставление займа компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest — головной структуры «Синема парка» — у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида. В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг из-за эпидемиологической ситуации в стране и закрытия кинотеатров.
Ввиду пандемии истец требовал увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снизить процентную ставку с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования.
Основанием для изменения договора является ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события. Таким событием является пандемия коронавируса, указывал истец. Арбитражный суд Москвы поддержал эту позицию и удовлетворил иск A&NN к «Трасту», банк оспорил решение суда в апелляционной инстанции.