Суд отказал «Трасту» в пересмотре решения по иску компании Мамута

Как ранее сообщали «Ведомости», спор A&NN и «Траста» касался договора кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб., который был заключен в 2017 г. с банком ФК «Открытие», в отношении которого в том же году была начата процедура санации. Деньги предоставлялись A&NN на предоставление займа компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest — головной структуры «Синема парка» — у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида. В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг из-за эпидемиологической ситуации в стране и закрытия кинотеатров.