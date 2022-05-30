Российский сервис онлайн-покупки машин Carl приостановил работу

Сервис Carl был запущен в 2016 г. Он позволяет выбрать машину по 40 параметрам, заказать тест-драйв в любой части города и оплатить покупку через приложение без необходимости посещать дилерский центр. В июле 2021 г. стартап закрыл раунд на $1 млн. В него вложились фонд «Авенир» и директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов.