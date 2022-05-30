Российский сервис онлайн-покупки машин Carl приостановил работу
Сервис для онлайн-покупки автомобилей Carl на время остановил работу в России. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил основатель компании Виталий Малыхин.
«По понятным причинам Carl поставлен на паузу до лучших времен... Продукт у нас отличный, так что рано или поздно с новыми силами мы обязательно доделаем, что хотели», — написал Малыхин, уточнив, что позднее команда вернется к работе над проектом.
Сервис Carl был запущен в 2016 г. Он позволяет выбрать машину по 40 параметрам, заказать тест-драйв в любой части города и оплатить покупку через приложение без необходимости посещать дилерский центр. В июле 2021 г. стартап закрыл раунд на $1 млн. В него вложились фонд «Авенир» и директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов.
Ранее стало известно, что наиболее популярные модели новых автомобилей с начала года подорожали на 29-66%. Быстрее всех росли в цене китайские автомобили, а лидерами по росту цен оказались машины марки Chery.