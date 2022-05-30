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Российский сервис онлайн-покупки машин Carl приостановил работу

Ведомости

Сервис для онлайн-покупки автомобилей Carl на время остановил работу в России. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил основатель компании Виталий Малыхин.

«По понятным причинам Carl поставлен на паузу до лучших времен... Продукт у нас отличный, так что рано или поздно с новыми силами мы обязательно доделаем, что хотели», — написал Малыхин, уточнив, что позднее команда вернется к работе над проектом.

Сервис Carl был запущен в 2016 г. Он позволяет выбрать машину по 40 параметрам, заказать тест-драйв в любой части города и оплатить покупку через приложение без необходимости посещать дилерский центр. В июле 2021 г. стартап закрыл раунд на $1 млн. В него вложились фонд «Авенир» и директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов.

Ранее стало известно, что наиболее популярные модели новых автомобилей с начала года подорожали на 29-66%. Быстрее всех росли в цене китайские автомобили, а лидерами по росту цен оказались машины марки Chery.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных