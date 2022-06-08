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РБК: российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза

Ведомости

Совокупная выручка крупнейших аэропортов в России по итогам 2021 г. составила 148 млрд руб., чистая прибыль — 45 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на отчетности компаний по РСБУ. По сравнению с 2020 г. выручка выросла на 48,5%, а прибыль — в 5,5 раза. Однако показатели 2021 г. ниже уровней 2019 г. на 5% и 11% соответственно.

По данным Росавиации, пассажиропоток всех российских аэропортов в 2021 г. составил 205 млн человек — на 58% больше, чем в 2020 г., однако на 7% меньше, чем в 2019 г. Международные перевозки в 2021 г. составили 14% от всех перелетов (13% в 2020 г. и 34% в 2019 г.).

У крупнейших российских аэропортов большая доля неавиационной выручки, однако при сокращении международных перелетов падают доходы, например, от магазинов duty free, объяснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Внутрироссийский трафик вырос благодаря субсидируемым рейсам, однако покупательная способность их пассажиров ниже. Поэтому с учетом роста тарифов на внутренние перевозки в 2020-2021 гг. аэропортам не удалось достигнуть допандемийного уровня прибыльности.

Гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий добавил, что в 2021 г. сохранялись достаточно жесткие ограничения на полеты за рубеж, запрет на полеты в Турцию сняли в середине лета, а Китай и часть стран ЕС были закрыты. Поэтому, по его словам, аэропортам не удалось вернуться к показателям 2019 г.

Сразу после начала спецоперации на Украине российские власти закрыли для полетов 11 аэропортов в Центральной и Южной России. Последний раз ограничения на полеты продлили до 12 июня. Пять крупнейших из них — Симферополь, Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону и Геленджик — в 2021 г. суммарно обслужили почти 19 млн пассажиров и получили чистую прибыль 8,5 млрд руб. В конце мая правительство выделило более 1,5 млрд руб. аэропортам юга и центра России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных