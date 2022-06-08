РБК: российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза

По данным Росавиации, пассажиропоток всех российских аэропортов в 2021 г. составил 205 млн человек — на 58% больше, чем в 2020 г., однако на 7% меньше, чем в 2019 г. Международные перевозки в 2021 г. составили 14% от всех перелетов (13% в 2020 г. и 34% в 2019 г.).