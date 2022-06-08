«Сбер» закрывает игровое направление SberGames
«Сбер» свернет свое игровое направление SberGames, подразделение останавливает найм новых сотрудников и запуск новых проектов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке «Сбер» принял решение закрыть игровое направление», – следует из сообщения. В пресс-службе уточнили, что часть работников игрового направления перейдут в другие подразделения и компании «Сбера».
О возможной приостановке проекта SberGames 6 июня сообщил «Коммерсантъ». Один из источников отмечал, что у подразделения могут быть проблемы с публикацией проектов в Google Play и App Store из-за санкций в отношении «Сбера».
Юрлицо SberGames – ООО «Сбергеймз» – по данным «СПАРК-Интерфакс», было учреждено в апреле 2021 г. Тогда же стало известно, что «Сбер» формирует команду для развития игровых сервисов, продюсерский центр, издательство, студию внутренней разработки. По данным «Ведомостей», вложения в проект должны были достичь $100 млн.