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Бизнес

«Сбер» закрывает игровое направление SberGames

Ведомости

«Сбер» свернет свое игровое направление SberGames, подразделение останавливает найм новых сотрудников и запуск новых проектов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке «Сбер» принял решение закрыть игровое направление», – следует из сообщения. В пресс-службе уточнили, что часть работников игрового направления перейдут в другие подразделения и компании «Сбера».

О возможной приостановке проекта SberGames 6 июня сообщил «Коммерсантъ». Один из источников отмечал, что у подразделения могут быть проблемы с публикацией проектов в Google Play и App Store из-за санкций в отношении «Сбера».

Юрлицо SberGames – ООО «Сбергеймз» – по данным «СПАРК-Интерфакс», было учреждено в апреле 2021 г. Тогда же стало известно, что «Сбер» формирует команду для развития игровых сервисов, продюсерский центр, издательство, студию внутренней разработки. По данным «Ведомостей», вложения в проект должны были достичь $100 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных