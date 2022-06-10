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Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из России

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Казахстанская кондитерская фабрика «Лотте Рахат», актив южнокорейской Lotte Group, полностью остановила работу своей фабрики в Шимкенте и производство некоторых изделий из-за дефицита сахара в стране, ранее завозившегося из России. Об этом заявил предправления компании Константин Федорец.

«На данный момент мы не производим "барбариски". Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Мы приостановили производство ирисок. Сейчас у нас стоит чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара, она будет стоять две недели», — сказал Федорец (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это очень сахарозатратные продукты и они пользуются спросом, но сейчас на них сырья «просто нет».

«Импорт из других стран облагается акцизом, он становится на 35% дороже. Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре. Соответственно, нам взять сахар негде, потребность перекрывается местными производителями на 30%», — пояснил предправления «Лотте Рахат». Он однако добавил, что «с середины июня у нас есть поставка сахара — и мы продолжаем работать».

10 марта подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о введении временного запрета на экспорт сахара, пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2022 г. Продажи зерна в страны ЕАЭС, куда входит и Казахстан, запрещены до 30 июня. Кроме того, до 31 августа действует запрет на вывоз сахара за границу.

«Лотте Рахат» выпускает около 400 наименований кондитерских изделий на предприятиях в Алма-Ате и Шимкенте. Основным акционером с долей 95,57% является южнокорейская LOTTE Confectionery (входит в Lotte Group, основанную в 1967 г. в Сеуле).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных