Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из России

«На данный момент мы не производим "барбариски". Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Мы приостановили производство ирисок. Сейчас у нас стоит чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара, она будет стоять две недели», — сказал Федорец (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это очень сахарозатратные продукты и они пользуются спросом, но сейчас на них сырья «просто нет».