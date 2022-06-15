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Eni сообщила о сокращении поставок газа из России на 15%

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Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что «Газпром» сократил поставки газа в Италию на 15% без объяснения причин, передает Bloomberg со ссылкой на представителя Eni.

«ПАО "Газпром" сократило поставки газа в Италию, сообщил в среду государственный нефтяной гигант Eni SpA со ссылкой на сообщение российской компании. По словам представителя Eni, сокращение составляет около 15% от общего объема потоков из России в Италию. "Газпром" не привел никаких причин для такого решения», — отметило издание.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» уже отключил от поставок газа всех импортеров, которые отказались платить в рублях.

Ранее «Газпром» прекратил поставки топлива компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать его в рублях. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки по новой схеме.

С 1 апреля действует новый механизм оплаты поставок газа в недружественные страны. Импортеры должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и перевести туда оплату газа в валюте контракта. Затем банк конвертирует средства в рубли и переведет их «Газпрому».

Ранее по теме: Песков: отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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