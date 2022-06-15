Eni сообщила о сокращении поставок газа из России на 15%

«ПАО "Газпром" сократило поставки газа в Италию, сообщил в среду государственный нефтяной гигант Eni SpA со ссылкой на сообщение российской компании. По словам представителя Eni, сокращение составляет около 15% от общего объема потоков из России в Италию. "Газпром" не привел никаких причин для такого решения», — отметило издание.