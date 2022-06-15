Eni сообщила о сокращении поставок газа из России на 15%
«ПАО "Газпром" сократило поставки газа в Италию, сообщил в среду государственный нефтяной гигант Eni SpA со ссылкой на сообщение российской компании. По словам представителя Eni, сокращение составляет около 15% от общего объема потоков из России в Италию. "Газпром" не привел никаких причин для такого решения», — отметило издание.
9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» уже отключил от поставок газа всех импортеров, которые отказались платить в рублях.
Ранее «Газпром» прекратил поставки топлива компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать его в рублях. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке, чтобы оплачивать поставки по новой схеме.
С 1 апреля действует новый механизм оплаты поставок газа в недружественные страны. Импортеры должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке и перевести туда оплату газа в валюте контракта. Затем банк конвертирует средства в рубли и переведет их «Газпрому».