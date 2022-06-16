Lego вложит более $1 млрд в углеродно-нейтральную фабрику в США
Датская компания по производству конструкторов для детей Lego инвестирует более $1 млрд в углеродно-нейтральную фабрику по выпуску кубиков в США, чтобы сократить цепочки поставок и удовлетворить растущий спрос на продукцию, передает агентство Reuters.
Как пишет агентство, завод в округе Честерфилд, штат Вирджиния, станет вторым для датской компании в Северной Америке и седьмым в мире после того, как в прошлом году она объявила о строительстве нового предприятия во Вьетнаме. Грядущие инвестиции соответствуют десятилетней стратегии размещения производства вблизи ключевых рынков, что, по словам компании, более выгодно, поскольку мировая розничная торговля сталкивается с проблемами в цепочках поставок, которые связаны с пандемией COVID-19.
«Наша стратегия быть ближе к нашим основным рынкам была подтверждена только недавно. Трудно предсказать, что дети и взрослые захотят купить на день рождения или на Рождество. Поэтому для нас очень важна скорость реакции — нужно убедиться, что у нас есть правильные продукты на полках», — отметил главный операционный директор Lego Карстен Расмуссен. По его словам, завод будет работать на возобновляемых источниках энергии, производимых в местном солнечном парке.
Lego пообещала к концу десятилетия заменить пластиковые детали на детали, изготовленные из экологически чистых материалов. Завод площадью 160 000 кв. м планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 г., на нем будет занято более 1760 человек. В 2006 г. Lego закрыла небольшой завод в Коннектикуте, и в настоящее время поставки на рынок США осуществляются с завода в Мексике.
Агентство отмечает, что в 2021 г. компания опередила рост индустрии игрушек: продажи выросли на 27% до 55,3 млрд датских крон ($7,8 млрд). Lego также инвестирует в увеличение мощностей на заводах в Европе и Китае. Компания производит около 100 млрд пластиковых деталей в год, в ней работает около 24 000 человек по всему миру.