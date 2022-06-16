Lego вложит более $1 млрд в углеродно-нейтральную фабрику в США

«Наша стратегия быть ближе к нашим основным рынкам была подтверждена только недавно. Трудно предсказать, что дети и взрослые захотят купить на день рождения или на Рождество. Поэтому для нас очень важна скорость реакции — нужно убедиться, что у нас есть правильные продукты на полках», — отметил главный операционный директор Lego Карстен Расмуссен. По его словам, завод будет работать на возобновляемых источниках энергии, производимых в местном солнечном парке.