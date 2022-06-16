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Бизнес

Премьер ДНР допустил обнуление налогов для инвесторов

Ведомости

Донецкая Народная Республика может адаптировать законодательство под инвестора, в том числе обнулить все налоги, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) премьер-министр республики Виталий Хоценко. Об этом сообщил ТАСС.

Оборотный налог для бизнеса в республике сейчас составляет 2%. «Приходите! Есть много площадок, на которых можно быстро зайти. Сегодня мы работаем в рамках отдельного государства. У нас есть много возможностей адаптировать законодательство под конкретного инвестора, вплоть до обнуления всех налогов», – сказал Хоценко.

Премьер-министр ДНР добавил, что у республики большой потенциал в машиностроении, металлургии и угольной промышленности, и что там «рады особенно» промышленным паркам и частным инициативам.

Также Хоценко сообщил, что для восстановления промышленности в ДНР планируют создать Фонд развития промышленности с бюджетом в 2 млрд руб. Одной из его функций будет выдача займов и выделение субсидий на оборудование и на восстановительные работы, связанные с промышленными предприятиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных