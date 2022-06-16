Премьер ДНР допустил обнуление налогов для инвесторов

Оборотный налог для бизнеса в республике сейчас составляет 2%. «Приходите! Есть много площадок, на которых можно быстро зайти. Сегодня мы работаем в рамках отдельного государства. У нас есть много возможностей адаптировать законодательство под конкретного инвестора, вплоть до обнуления всех налогов», – сказал Хоценко.