Премьер ДНР допустил обнуление налогов для инвесторов
Оборотный налог для бизнеса в республике сейчас составляет 2%. «Приходите! Есть много площадок, на которых можно быстро зайти. Сегодня мы работаем в рамках отдельного государства. У нас есть много возможностей адаптировать законодательство под конкретного инвестора, вплоть до обнуления всех налогов», – сказал Хоценко.
Премьер-министр ДНР добавил, что у республики большой потенциал в машиностроении, металлургии и угольной промышленности, и что там «рады особенно» промышленным паркам и частным инициативам.
Также Хоценко сообщил, что для восстановления промышленности в ДНР планируют создать Фонд развития промышленности с бюджетом в 2 млрд руб. Одной из его функций будет выдача займов и выделение субсидий на оборудование и на восстановительные работы, связанные с промышленными предприятиями.