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EasyJet приобретет самолеты у Airbus на $6,5 млрд

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Британская бюджетная авиакомпания EasyJet приобретет 56 экономичных узкофюзеляжных самолетов Airbus A320neo и 18 самолетов A321neo у европейского авиапроизводителя Airbus за $6,5 млрд, говорится в заявлении компании.

Ожидается, что поставки самолетов начнутся в 2026 г. Они придут на замену старым моделям A319 и A320. Британская авиакомпания заявила, что покупка новых воздушных судов расширит ее портфель заказов с Airbus, обновит парк самолетов, снизит затраты на топливо и поможет сделать использование авиатранспорта более экологичным.

EasyJet договорилась с Airbus о покупке 135 самолетов еще в 2013 г. Поставки планировалось осуществить с 2015 по 2022 г., однако в 2020 г. их пришлось отложить на фоне пандемии COVID-19.

Количество авиаперевозок значительно выросло после отмены коронавирусных ограничений. Из-за возросшего спроса европейские авиакомпании и аэропорты столкнулись с нехваткой персонала, который был сокращен во время пандемии. Дефицит рабочей силы провоцирует забастовки бортпроводников и вынуждает авиакомпании отменять сотни регулярных рейсов, отмечает Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных