EasyJet приобретет самолеты у Airbus на $6,5 млрд
Британская бюджетная авиакомпания EasyJet приобретет 56 экономичных узкофюзеляжных самолетов Airbus A320neo и 18 самолетов A321neo у европейского авиапроизводителя Airbus за $6,5 млрд, говорится в заявлении компании.
Ожидается, что поставки самолетов начнутся в 2026 г. Они придут на замену старым моделям A319 и A320. Британская авиакомпания заявила, что покупка новых воздушных судов расширит ее портфель заказов с Airbus, обновит парк самолетов, снизит затраты на топливо и поможет сделать использование авиатранспорта более экологичным.
EasyJet договорилась с Airbus о покупке 135 самолетов еще в 2013 г. Поставки планировалось осуществить с 2015 по 2022 г., однако в 2020 г. их пришлось отложить на фоне пандемии COVID-19.
Количество авиаперевозок значительно выросло после отмены коронавирусных ограничений. Из-за возросшего спроса европейские авиакомпании и аэропорты столкнулись с нехваткой персонала, который был сокращен во время пандемии. Дефицит рабочей силы провоцирует забастовки бортпроводников и вынуждает авиакомпании отменять сотни регулярных рейсов, отмечает Bloomberg.