Перевозчики оценили переплату за доставку грузов между ЕС и Россией в 333 млрд рублей

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал, что на такое предложение Минсельхоз прислал список из 1200 наименований товаров, которые нельзя перегружать или перецеплять, а Минпромторг прислал отзыв на 57 страницах. Таможенная служба России также заявила, что не готова к введению такой меры. По словам Москвичева, Минтранс поддержал предложение ассоциации и написал письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой провести совещание, на котором будет принято решение.