Перевозчики оценили переплату за доставку грузов между ЕС и Россией в 333 млрд рублей
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) оценивает потери российских игроков из-за санкций Евросоюза, запретивших им въезд на его территорию, в 9 млрд руб., а ущерб, нанесенный российской внешней торговле взвинтившими цены на направлении ЕС—Россия иностранными перевозчиками,— в 68 млрд руб. с увеличением в перспективе до 330 млрд руб, сообщили «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на данные АСМАП.
Ассоциация направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором говорится, что иностранные перевозчики после ухода российских заняли монопольное положение и подняли цены на свои услуги в 4-5 раз. Из-за этого дополнительные расходы российских участников ВЭД составили около 68 млрд руб. на 1 июня, а до конца года могут вырасти еще на 265 млрд руб.
Автоперевозчики просят президента не допускать в страну европейских конкурентов. Реализовать идею предлагается по белорусской схеме — с перецепкой или перегрузом на границе. В ассоциации также предложили предусмотреть финансовую поддержку для пострадавших от санкций автоперевозчиков. В АСМАП отметили, что некоторые отраслевые министерства выступили против таких мер.
Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал, что на такое предложение Минсельхоз прислал список из 1200 наименований товаров, которые нельзя перегружать или перецеплять, а Минпромторг прислал отзыв на 57 страницах. Таможенная служба России также заявила, что не готова к введению такой меры. По словам Москвичева, Минтранс поддержал предложение ассоциации и написал письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой провести совещание, на котором будет принято решение.
В Минпромторге заявили, что такое решение требует понимания готовности приграничной инфраструктуры и обеспечения беспрепятственного провоза гуманитарных грузов, фармпродукции и продовольствия.
Источник издания в отрасли сообщил, что перецепка и перегрузка – продолжительный процесс, поэтому часть европейских перевозчиков начали ввозить грузы в Россию не через Белоруссию, а напрямую через погранпереходы в ЕС. У этой схемы есть риски, потому что придется нести ответственность за европейский полуприцеп в случае ДТП.