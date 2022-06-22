Газета
Бизнес

Перевозчики оценили переплату за доставку грузов между ЕС и Россией в 333 млрд рублей

Ведомости

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) оценивает потери российских игроков из-за санкций Евросоюза, запретивших им въезд на его территорию, в 9 млрд руб., а ущерб, нанесенный российской внешней торговле взвинтившими цены на направлении ЕС—Россия иностранными перевозчиками,— в 68 млрд руб. с увеличением в перспективе до 330 млрд руб, сообщили «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на данные АСМАП.

Ассоциация направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором говорится, что иностранные перевозчики после ухода российских заняли монопольное положение и подняли цены на свои услуги в 4-5 раз. Из-за этого дополнительные расходы российских участников ВЭД составили около 68 млрд руб. на 1 июня, а до конца года могут вырасти еще на 265 млрд руб.

Автоперевозчики просят президента не допускать в страну европейских конкурентов. Реализовать идею предлагается по белорусской схеме — с перецепкой или перегрузом на границе. В ассоциации также предложили предусмотреть финансовую поддержку для пострадавших от санкций автоперевозчиков. В АСМАП отметили, что некоторые отраслевые министерства выступили против таких мер.

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев рассказал, что на такое предложение Минсельхоз прислал список из 1200 наименований товаров, которые нельзя перегружать или перецеплять, а Минпромторг прислал отзыв на 57 страницах. Таможенная служба России также заявила, что не готова к введению такой меры. По словам Москвичева, Минтранс поддержал предложение ассоциации и написал письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой провести совещание, на котором будет принято решение.

В Минпромторге заявили, что такое решение требует понимания готовности приграничной инфраструктуры и обеспечения беспрепятственного провоза гуманитарных грузов, фармпродукции и продовольствия.

Источник издания в отрасли сообщил, что перецепка и перегрузка – продолжительный процесс, поэтому часть европейских перевозчиков начали ввозить грузы в Россию не через Белоруссию, а напрямую через погранпереходы в ЕС. У этой схемы есть риски, потому что придется нести ответственность за европейский полуприцеп в случае ДТП.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных