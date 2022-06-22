Финская гостиничная сеть Sokos продала бизнес петербургским «айтишникам»
Отели Sokos были проданы российским частным инвесторам Александру Ермакову и Юрию Шумакову, владельцам группы Awara IT, об этом сообщил финский концерн SOK, передает «Коммерсантъ».
«В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня и гостиничная деятельность S-Group в России будет прекращена», – сказано в заявлении компании. Покупатели также не смогут использовать бренд S-Group в своей деятельности после закрытия сделки. Сумма сделки и другие условия покупки не разглашаются, указано в заявлении SOK.
В ходе сделки покупателям были переданы три отеля с номерным фондом свыше 900 единиц, расположенные на 8-й линии Васильевского острова (находился в собственности гостиничного оператора), в Батайском и Биржевом переулках (находились в аренде). Принадлежащий сети отель Solo Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова в сделку не вошел, следует из письма холдинга. Под каким брендом продолжат работу отели – также пока неизвестно.
S-Group также развивала в Санкт-Петербурге сеть Prisma, состоящую из 16 магазинов до закрытия в марте. В начале июня 15 супермаркетов были проданы компании X5 Retail Group, которая собирается перевести большинство торговых точек под бренд «Перекресток».
Awara IT занимается консалтингом в сфере информационных технологий и развитием цифровых проектов для гостиничного бизнеса, ритейла, промышленного и финансового сектора. Компания также занимается внедрением бизнес-приложений 1С и Microsoft.
Совладельцы компании на волне закрытия иностранного бизнеса в России также приобрели активы компании SoftwareONE AG, которая занималась поставкой комплексных решений на базе ПО и облачных технологий. По данным РБК, сейчас Юрий Шумаков занимает пост генерального директора и владеет 40% акций компании «Софтверуан», 60% принадлежат Александру Ермакову.