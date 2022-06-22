Финская гостиничная сеть Sokos продала бизнес петербургским «айтишникам»

«В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня и гостиничная деятельность S-Group в России будет прекращена», – сказано в заявлении компании. Покупатели также не смогут использовать бренд S-Group в своей деятельности после закрытия сделки. Сумма сделки и другие условия покупки не разглашаются, указано в заявлении SOK.