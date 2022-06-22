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Бизнес

Финская гостиничная сеть Sokos продала бизнес петербургским «айтишникам»

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Отели Sokos были проданы российским частным инвесторам Александру Ермакову и Юрию Шумакову, владельцам группы Awara IT, об этом сообщил финский концерн SOK, передает «Коммерсантъ». 

«В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня и гостиничная деятельность S-Group в России будет прекращена», – сказано в заявлении компании. Покупатели также не смогут использовать бренд S-Group в своей деятельности после закрытия сделки. Сумма сделки и другие условия покупки не разглашаются, указано в заявлении SOK. 

В ходе сделки покупателям были переданы три отеля с номерным фондом свыше 900 единиц, расположенные на 8-й линии Васильевского острова (находился в собственности гостиничного оператора), в Батайском и Биржевом переулках (находились в аренде). Принадлежащий сети отель Solo Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова в сделку не вошел, следует из письма холдинга. Под каким брендом продолжат работу отели – также пока неизвестно. 

S-Group также развивала в Санкт-Петербурге сеть Prisma, состоящую из 16 магазинов до закрытия в марте. В начале июня 15 супермаркетов были проданы компании X5 Retail Group, которая собирается перевести большинство торговых точек под бренд «Перекресток». 

Awara IT занимается консалтингом в сфере информационных технологий и развитием цифровых проектов для гостиничного бизнеса, ритейла, промышленного и финансового сектора. Компания также занимается внедрением бизнес-приложений 1С и Microsoft

Совладельцы компании на волне закрытия иностранного бизнеса в России также приобрели активы компании SoftwareONE AG, которая занималась поставкой комплексных решений на базе ПО и облачных технологий. По данным РБК, сейчас Юрий Шумаков занимает пост генерального директора и владеет 40% акций компании «Софтверуан», 60% принадлежат Александру Ермакову.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных