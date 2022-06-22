В США планируют запретить продажу электронных сигарет Juul

Разработка документа последовала по итогам изучения данных, представленных производителем, в течение двух лет. В 2020 г. все производители электронных сигарет должны были представить свою продукцию на рассмотрение американскому регулятору, чтобы иметь возможность остаться на рынке. В сентябре FDA отложило принятие решения о выдаче разрешения Juul и другим компаниям на продажу электронных сигарет в стране на время проведения оценки воздействия их никотиносодержащей продукции на здоровье людей. При этом регулятор разрешил компаниям продолжить продажу продукции в США, введя некоторые ограничения, например, на ассортимент вкусов.