В США планируют запретить продажу электронных сигарет Juul
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США ведет подготовку распоряжения о выведении с американского рынка электронных сигарет компании Juul Labs, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Разработка документа последовала по итогам изучения данных, представленных производителем, в течение двух лет. В 2020 г. все производители электронных сигарет должны были представить свою продукцию на рассмотрение американскому регулятору, чтобы иметь возможность остаться на рынке. В сентябре FDA отложило принятие решения о выдаче разрешения Juul и другим компаниям на продажу электронных сигарет в стране на время проведения оценки воздействия их никотиносодержащей продукции на здоровье людей. При этом регулятор разрешил компаниям продолжить продажу продукции в США, введя некоторые ограничения, например, на ассортимент вкусов.
До сих пор регулятор одобрил продажу лишь одного бренда электронных сигарет – Vuse Solo, который принадлежит British American Tobacco. Устройство британского производителя получило разрешение от FDA в октябре прошлого года, писал Reuters.
Акции американской табачной корпорации Altria Group, которой принадлежит 35% акций Juul Labs, упали на 6% во время утренних торгов. В 2018 г. табачный гигант выкупил треть компании за $12,8 млрд.
Juul стала главным продавцом электронных сигарет на американском рынке в 2017 г., но в последнее время производитель уступает свои позиции другим брендам, в том числе Reynolds Vuse. В прошлом году Juul сообщила о чистом убытке в размере $259 млн и снижении продаж на 11%. Почти вся выручка Juul приходится на реализацию ее продуктов в США. Компания также столкнулась с сотнями судебных исков из-за продажи продуктов для вейпинга подросткам.