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В США планируют запретить продажу электронных сигарет Juul

Ведомости

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США ведет подготовку распоряжения о выведении с американского рынка электронных сигарет компании Juul Labs, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Разработка документа последовала по итогам изучения данных, представленных производителем, в течение двух лет. В 2020 г. все производители электронных сигарет должны были представить свою продукцию на рассмотрение американскому регулятору, чтобы иметь возможность остаться на рынке. В сентябре FDA отложило принятие решения о выдаче разрешения Juul и другим компаниям на продажу электронных сигарет в стране на время проведения оценки воздействия их никотиносодержащей продукции на здоровье людей. При этом регулятор разрешил компаниям продолжить продажу продукции в США, введя некоторые ограничения, например, на ассортимент вкусов.

До сих пор регулятор одобрил продажу лишь одного бренда электронных сигарет – Vuse Solo, который принадлежит British American Tobacco. Устройство британского производителя получило разрешение от FDA в октябре прошлого года, писал Reuters.

Акции американской табачной корпорации Altria Group, которой принадлежит 35% акций Juul Labs, упали на 6% во время утренних торгов. В 2018 г. табачный гигант выкупил треть компании за $12,8 млрд.

Juul стала главным продавцом электронных сигарет на американском рынке в 2017 г., но в последнее время производитель уступает свои позиции другим брендам, в том числе Reynolds Vuse. В прошлом году Juul сообщила о чистом убытке в размере $259 млн и снижении продаж на 11%. Почти вся выручка Juul приходится на реализацию ее продуктов в США. Компания также столкнулась с сотнями судебных исков из-за продажи продуктов для вейпинга подросткам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных