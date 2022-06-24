С упаковки Toblerone уберут пометку «швейцарский» из-за производства за границей

В начале марта Mondelez сообщила, что прекратит инвестиции в Россию и рекламу своей продукции в стране после начала спецоперации на Украине. Компания производит сладости под брендами Alpen Gold, Barny, Cadbury, Halls, Milka, Oreo, Toblerone и др. Еще один швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli также объявил, что закроет свои магазины в России и приостановит поставки в страну. Компания выпускает шоколад под брендами Lindor, Swiss Classic, Excellence и др.