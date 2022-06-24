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С упаковки Toblerone уберут пометку «швейцарский» из-за производства за границей

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Швейцарский производитель шоколада Mondelez перенесет часть производства шоколада Toblerone в Словакию в конце 2023 г. и из-за этого уберет с упаковки надпись «швейцарский», сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Ливию Колмиц.

Колмиц пояснила, что часть производства перенесут из-за сильного роста, однако это не приведет к сокращению числа рабочих мест. Toblerone продолжат выпускать и в Берне. По швейцарским правилам маркировки, шоколад, произведенный за границей, нельзя называть «швейцарским», поэтому этим летом компания обновит упаковку Toblerone, на которой будет указано, что бренд был «создан в Швейцарии».

В начале марта Mondelez сообщила, что прекратит инвестиции в Россию и рекламу своей продукции в стране после начала спецоперации на Украине. Компания производит сладости под брендами Alpen Gold, Barny, Cadbury, Halls, Milka, Oreo, Toblerone и др. Еще один швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli также объявил, что закроет свои магазины в России и приостановит поставки в страну. Компания выпускает шоколад под брендами Lindor, Swiss Classic, Excellence и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных