С упаковки Toblerone уберут пометку «швейцарский» из-за производства за границей
Швейцарский производитель шоколада Mondelez перенесет часть производства шоколада Toblerone в Словакию в конце 2023 г. и из-за этого уберет с упаковки надпись «швейцарский», сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Ливию Колмиц.
Колмиц пояснила, что часть производства перенесут из-за сильного роста, однако это не приведет к сокращению числа рабочих мест. Toblerone продолжат выпускать и в Берне. По швейцарским правилам маркировки, шоколад, произведенный за границей, нельзя называть «швейцарским», поэтому этим летом компания обновит упаковку Toblerone, на которой будет указано, что бренд был «создан в Швейцарии».
В начале марта Mondelez сообщила, что прекратит инвестиции в Россию и рекламу своей продукции в стране после начала спецоперации на Украине. Компания производит сладости под брендами Alpen Gold, Barny, Cadbury, Halls, Milka, Oreo, Toblerone и др. Еще один швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli также объявил, что закроет свои магазины в России и приостановит поставки в страну. Компания выпускает шоколад под брендами Lindor, Swiss Classic, Excellence и др.