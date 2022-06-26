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Бизнес

Прекратить деятельность в России решили 4% немецких компаний

Ведомости

Менее 5% немецких компаний заявили о желании прекратить работу в России после начала военной спецоперации на Украине. Об этом РБК сообщили в Российско-германской внешнеторговой палате (ВТП).

В конце апреля ВТП опросила 1050 входящих в палату компаний, чтобы узнать, как они видят дальнейшее ведение бизнеса в России. Участие в опросе приняли организации, которыми владеют граждане или компании ФРГ.

«От числа немецких компаний, которые составляют две трети от общего количества членов ВТП, лишь 4% заявили о намерении полностью уйти с российского рынка», — рассказали изданию в ВТП. 

Остальные компании намерены продолжить работу на российском рынке без изменений, частично отказаться от новых проектов или изменить свою структуру, говорится в сообщении. 

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По данным Российско-германской внешнеторговой палаты, с начала года ее участниками стали 54 компании, а после боевых действий на Украине членами ВТП перестали быть 20 организаций. В палате ожидают уменьшения числа компаний-членов в 2023 г., однако организация «останется самой крупной иностранной бизнес-ассоциацией в России».

С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Как заявляет Йельский университет, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России. 

В июне газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Йельского университета писала, что западные компании потеряли более $59 млрд в связи со свертыванием своих операций на территории России. Президент России Владимир Путин отмечал, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. 

В мае немецкий концерн Siemens заявил, что приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Концерн присутствует более чем в 40 городах и является одним из ключевых поставщиков энергооборудования. «Дочке» немецкого концерна Siemens Energy принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» «Сименс технологии газовых турбин». Также у Siemens и группы «Синара» есть паритетное СП «Уральские локомотивы» по выпуску грузовых магистральных электровозов и электричек «Ласточка». 

Крупнейшая страховая компания Европы немецкая Allianz Group в июне предупредила, что продаст контроль над российским бизнесом «Интерхолдингу», владельцу компании «Зетта страхование». 12 мая агентство Reuters сообщило, что финансовый директор Allianz Джулио Терцариол оценивает вероятность прекращения работы группы в России «как очень высокую». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных