Прекратить деятельность в России решили 4% немецких компаний

В мае немецкий концерн Siemens заявил, что приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Концерн присутствует более чем в 40 городах и является одним из ключевых поставщиков энергооборудования. «Дочке» немецкого концерна Siemens Energy принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» «Сименс технологии газовых турбин». Также у Siemens и группы «Синара» есть паритетное СП «Уральские локомотивы» по выпуску грузовых магистральных электровозов и электричек «Ласточка».