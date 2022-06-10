WSJ: убытки западных компаний после ухода из России достигли $59 млрд

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. «Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют потому, что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений», – сказал глава российского государства.