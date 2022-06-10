WSJ: убытки западных компаний после ухода из России достигли $59 млрд
Западные компании потеряли более $59 млрд в связи со свертыванием своих операций на территории России, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Йельского университета.
По информации экспертов, потери охватывают ряд отраслей, от нефтекомпаний до розничных ритейлеров и судоходных компаний. В частности, американская корпорация ExxonMobil понесла убытки в размере $3,4 млрд после выхода из нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке, а крупнейшая в мире компания-производитель пива Anheuser-Busch InBev потеряла порядка $1,1 млрд в связи с продажей своего российского бизнеса. Как отметили эксперты, некоторые предприятия полагают, что прекратят получать доходы от своих активов в России еще до того, как окончательно покинут российский рынок.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ушедшие с российского рынка иностранные компании пожалеют о своем решении. «Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, мы как раз никому не угрожаем, они пожалеют потому, что Россия – страна с огромными возможностями. Реально. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления того внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений», – сказал глава российского государства.
С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Как заявляет Йельский университет, более 1000 компаний из различных отраслей сократили свое присутствие в России. Компании уже начали подсчитывать убытки: например, Nissan из-за приостановки работы своего завода в Санкт-Петербурге спишет $499 млн убытков, британская энергетическая компания BP готовится списать убытки в размере $25 млрд.