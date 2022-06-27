Совкомбанк сообщил об отмене сделки по покупке Узагроэкспортбанка на фоне санкций
Соглашение о приобретении Совкомбанком Узагроэкспортбанка за $4 млн практически аннулировано из-за санкций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.
«К сожалению, в силу того что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована», — передает пресс-служба слова первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского.
США ввели блокирующие санкции в отношении Совкомбанка в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации на Украине. За этим последовали аналогичные решения от ряда других стран.
В ноябре прошлого года сообщалось о покупке Совкомбанком 100% активов Узагроэкспортбанка. После приобретения Узагроэкспортбанка Совкомбанк планировал его докапитализировать до минимальных $10 млн. Совкомбанк победил в публичном конкурсе по приватизации этого банка, после чего подписал договор с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана.
Основанный в 2017 г. Узагроэкспортбанк оказывает поддержку производителям и экспортерам агропромышленного сектора.
Совкомбанк — один из системно значимых банков в РФ, занимающий 9-е место по размеру активов (1,8 трлн руб.) и 11-е – по размеру средств граждан (500 млрд руб.), следует из данных «Интерфакс ЦЭА» за III квартал. Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 г. по МСФО составила 26 млрд руб.