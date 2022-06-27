Совкомбанк сообщил об отмене сделки по покупке Узагроэкспортбанка на фоне санкций

«К сожалению, в силу того что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована», — передает пресс-служба слова первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского.