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Совкомбанк сообщил об отмене сделки по покупке Узагроэкспортбанка на фоне санкций

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Соглашение о приобретении Совкомбанком Узагроэкспортбанка за $4 млн практически аннулировано из-за санкций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

«К сожалению, в силу того что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована», — передает пресс-служба слова первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского.

США ввели блокирующие санкции в отношении Совкомбанка в конце февраля 2022 г. после начала спецоперации на Украине. За этим последовали аналогичные решения от ряда других стран.

В ноябре прошлого года сообщалось о покупке Совкомбанком 100% активов Узагроэкспортбанка. После приобретения Узагроэкспортбанка Совкомбанк планировал его докапитализировать до минимальных $10 млн. Совкомбанк победил в публичном конкурсе по приватизации этого банка, после чего подписал договор с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана.

Основанный в 2017 г. Узагроэкспортбанк оказывает поддержку производителям и экспортерам агропромышленного сектора.

Совкомбанк — один из системно значимых банков в РФ, занимающий 9-е место по размеру активов (1,8 трлн руб.) и 11-е – по размеру средств граждан (500 млрд руб.), следует из данных «Интерфакс ЦЭА» за III квартал. Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 г. по МСФО составила 26 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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