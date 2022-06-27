Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

В 2021 г. «Лукойл» нарастил добычу нефти на 2,7%, газа — на 10,9%, объем нефтепереработки — на 7,4% по сравнению с 2020 г. Добыча углеводородов компанией (без учета проекта Западная Курна — 2 в Ираке) в 2021 г. составила 2,161 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки (+4,7%). Чистая прибыль компании за 2021 г. по МСФО составила 773,4 млрд руб. против 15,2 млрд руб. в 2020 г. EBITDA выросла в два раза, достигнув 1,4 трлн руб. («Ведомости» писали об этом 21 апреля).