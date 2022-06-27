Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»Топ-менеджер стоял у истоков компании вместе с Вагитом Алекперовым
Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» «в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами». Это следует из пресс-релиза компании.
«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост Вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — говорится в сообщении.
Президент «Лукойла» Вадим Воробьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Федун — ключевой человек в истории компании и ее становлении в статусе одной из крупнейших в мировом ТЭК.
«Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – добавил Воробьев.
Федун занимает 23-ю строчку рейтинга богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Сегодня его состояние оценивается в $5 млрд (в 2021 г. Forbes оценивал его в $11,1 млрд).
Федун родился 5 апреля 1956 г. в Киеве, окончил Военную академию им. Дзержинского. Кандидат философских наук. Женат, воспитывает двоих детей. С 1991 г. вместе с Вагитом Алекперовым, покинувшим компанию в апреле 2022 г., принимал непосредственное участие в создании «Лукойла», с марта 1994 г. по июнь 2022 г. занимал пост вице-президента компании.
По состоянию на 30 сентября 2021 г., по данным «Интерфакса», Федун прямо или косвенно контролировал (в том числе через семейные трасты и взаимные фонды) 9,32% акционерного капитала «Лукойла». Напрямую топ-менеджеру принадлежит лишь 1,45% в капитале нефтяной компании. Федун также входил в новый совет директоров компании, избранный на годовом собрании 21 июня 2022 г.
В «Лукойле» на момент сдачи статьи не уточнили «Ведомостям», покинет ли Федун совет директоров и кто займет место вице-президента по стратегии. Как ранее писали «Ведомости», в конце апреля 2022 г. после попадания в санкционный список Великобритании из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине пост президента «Лукойла» покинул основатель компании Вагит Алекперов. 31 мая акционеры утвердили на посту президента первого исполнительного вице-президента Вадима Воробьева, работающего в компании с 2002 г.
«Лукойл» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В компании работают более 110 000 человек. Компания также владеет крупнейшей в стране розничной сбытовой сетью, в которую входит около 2500 АЗС.
В 2021 г. «Лукойл» нарастил добычу нефти на 2,7%, газа — на 10,9%, объем нефтепереработки — на 7,4% по сравнению с 2020 г. Добыча углеводородов компанией (без учета проекта Западная Курна — 2 в Ираке) в 2021 г. составила 2,161 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки (+4,7%). Чистая прибыль компании за 2021 г. по МСФО составила 773,4 млрд руб. против 15,2 млрд руб. в 2020 г. EBITDA выросла в два раза, достигнув 1,4 трлн руб. («Ведомости» писали об этом 21 апреля).