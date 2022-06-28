Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse продал бизнес в России
Финская компания, специализирующаяся на лесозаготовительных машинах, Ponsse продала все акции своей дочерней фирмы «Понссе», говорится в пресс-релизе производителя.
Покупателем выступила фирма «Бизон», которая принадлежит Алексею Воронкевичу, который также является владельцем компании «Дормашимпорт». С 2007 г. она занимается розничной продажей лесозаготовительных машин Ponsee в восточных регионах России.
Компании сообщили, что не станут раскрывать сумму сделки. Отмечается, что продажа российской «дочки» не окажет значительное влияние на прибыль финского производителя. Ожидается, что сделка будет завершена в конце третьего квартала текущего года после того, как она получит одобрение антимонопольного регулятора.
Продажи в России и Беларуси составляли примерно 20% от чистой выручки Ponsse, согласно финансовому отчету за 2021 г. По итогам 2021 г. «Понссе» получила выручку в размере 12,4 млрд руб., чистую прибыль — 416 млн руб., что является двухкратным увеличением по сравнению с показателями 2020 г. Со 2 марта 2022 г. Ponsse приостановила экспорт продукции в Россию и Белоруссию.