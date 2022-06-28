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Бизнес

Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse продал бизнес в России

Ведомости

Финская компания, специализирующаяся на лесозаготовительных машинах, Ponsse продала все акции своей дочерней фирмы «Понссе», говорится в пресс-релизе производителя.

Покупателем выступила фирма «Бизон», которая принадлежит Алексею Воронкевичу, который также является владельцем компании «Дормашимпорт». С 2007 г. она занимается розничной продажей лесозаготовительных машин Ponsee в восточных регионах России.

Компании сообщили, что не станут раскрывать сумму сделки. Отмечается, что  продажа российской «дочки» не окажет значительное влияние на прибыль финского производителя. Ожидается, что сделка будет завершена в конце третьего квартала текущего года после того, как она получит одобрение антимонопольного регулятора.

Продажи в России и Беларуси составляли примерно 20% от чистой выручки Ponsse, согласно финансовому отчету за 2021 г. По итогам 2021 г. «Понссе» получила выручку в размере 12,4 млрд руб., чистую прибыль — 416 млн руб., что является двухкратным увеличением по сравнению с показателями 2020 г. Со 2 марта 2022 г. Ponsse приостановила экспорт продукции в Россию и Белоруссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных