Финский производитель лесозаготовительных машин Ponsse продал бизнес в России

Продажи в России и Беларуси составляли примерно 20% от чистой выручки Ponsse, согласно финансовому отчету за 2021 г. По итогам 2021 г. «Понссе» получила выручку в размере 12,4 млрд руб., чистую прибыль — 416 млн руб., что является двухкратным увеличением по сравнению с показателями 2020 г. Со 2 марта 2022 г. Ponsse приостановила экспорт продукции в Россию и Белоруссию.