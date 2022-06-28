Исполнительным директором VK стал Антон Мальгинов
Исполнительным директором VK Company Limited (VK) стал Антон Мальгинов, сменивший на этом посту погибшего в начале июня Владимира Габриеляна. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«VK Company Limited объявляет об изменении в совете директоров — назначении нового исполнительного директора. В совет директоров VK вошел Антон Мальгинов, он занял должность исполнительного директора», — говорится в сообщении.
Мальгинов с 2010 г. работал руководителем юридического департамента VK (бывшая Mail.Ru Group). Габриелян и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков 7 июня погибли в Ненецком автономном округе (НАО).
До этого Союз оленеводов НАО сообщил во «ВКонтакте», что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Они на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. При переходе реки Бугряницы оба вездехода перевернулись, их потащило в море. Два пассажира одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков, которые ехали на втором «Шерпе», пропали.
Габриелян с 2005 г. занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK). В 2019 г. стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании.