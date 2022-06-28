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Исполнительным директором VK стал Антон Мальгинов

Ведомости

Исполнительным директором VK Company Limited (VK) стал Антон Мальгинов, сменивший на этом посту погибшего в начале июня Владимира Габриеляна. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«VK Company Limited объявляет об изменении в совете директоров — назначении нового исполнительного директора. В совет директоров VK вошел Антон Мальгинов, он занял должность исполнительного директора», — говорится в сообщении.

Мальгинов с 2010 г. работал руководителем юридического департамента VK (бывшая Mail.Ru Group). Габриелян и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков 7 июня погибли в Ненецком автономном округе (НАО).

До этого Союз оленеводов НАО сообщил во «ВКонтакте», что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Они на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. При переходе реки Бугряницы оба вездехода перевернулись, их потащило в море. Два пассажира одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков, которые ехали на втором «Шерпе», пропали.

Габриелян с 2005 г. занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK). В 2019 г. стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании.

Ранее по теме: VK сообщила о гибели замгендиректора Владимира Габриеляна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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