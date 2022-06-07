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VK сообщила о гибели замгендиректора Владимира Габриеляна

Ведомости

Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — заявили в VK.

Ранее Союз оленеводов НАО сообщил «ВКонтакте», что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Они на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. При переходе реки Бугряницы оба вездехода перевернулись, их потащило в море. Два пассажира одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков, которые ехали на втором «Шерпе», пропали.

Габриелян с 2005 г. занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK). В 2019 г. стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных