VK сообщила о гибели замгендиректора Владимира Габриеляна
Первый заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян и директор VK по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — заявили в VK.
Ранее Союз оленеводов НАО сообщил «ВКонтакте», что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Они на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. При переходе реки Бугряницы оба вездехода перевернулись, их потащило в море. Два пассажира одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков, которые ехали на втором «Шерпе», пропали.
Габриелян с 2005 г. занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK). В 2019 г. стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании.