VK сообщила о гибели замгендиректора Владимира Габриеляна

Ранее Союз оленеводов НАО сообщил «ВКонтакте», что Габриелян и Мерзляков пропали в 47 км от села Шойна при переправе через реку Бугряница. Они на двух вездеходах «Шерп» ехали по берегу Белого моря в сторону мыса Канин Нос. При переходе реки Бугряницы оба вездехода перевернулись, их потащило в море. Два пассажира одного вездехода смогли выбраться на берег, а Габриелян и Мерзляков, которые ехали на втором «Шерпе», пропали.