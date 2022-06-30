«Яндекс.Еда» запустит премиальную доставку из ресторанов
Для подключения к службе доставки ресторан должен будет пройти более серьезный отбор, рассказал представитель «Яндекс.Еды». Например, среди критериев будут высокий чек, наличие наград, авторская кухня и известность шеф-повара. Премиум-доставка появится внутри основного приложения, предварительно она будет называться «Яндекс.Еда Ultima».
На работу в доставке будут привлекаться более квалифицированные курьеры, у них будет отдельная форма, также премиум-доставка предполагает индивидуальную поддержку клиентов и специальную упаковку блюд.
В октябре 2021 г. «Яндекс» стал официальным партнером гида «Мишлен» в Москве. В компании отмечали, что в поисковики «Яндекса» и «Яндекс.Карт» будет добавлен полный список мест из гида в Москве – в него вошли 69 московских ресторанов и кафе, более 30 из них подключены к «Яндекс.Еде».
В «Яндекс.Еде» считают, что рынок доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 7,5 млрд руб. в год. По данным Data Insight, в 2021 г. рынок доставки продуктов питания составил 329 млрд руб., рост к 2020 г. достиг почти 160%.