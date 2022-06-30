«Яндекс.Еда» запустит премиальную доставку из ресторанов

В октябре 2021 г. «Яндекс» стал официальным партнером гида «Мишлен» в Москве. В компании отмечали, что в поисковики «Яндекса» и «Яндекс.Карт» будет добавлен полный список мест из гида в Москве – в него вошли 69 московских ресторанов и кафе, более 30 из них подключены к «Яндекс.Еде».