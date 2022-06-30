Газета
Бизнес

«Яндекс.Еда» запустит премиальную доставку из ресторанов

Ведомости

«Яндекс.Еда» до конца лета запустит доставку из ресторанов высокого ценового сегмента, сообщил «Коммерсантъ». На первом этапе доставка будет работать в центре Москвы. К сервису подключатся 40 заведений, при этом некоторые из них ранее не работали на доставку.

Для подключения к службе доставки ресторан должен будет пройти более серьезный отбор, рассказал представитель «Яндекс.Еды». Например, среди критериев будут высокий чек, наличие наград, авторская кухня и известность шеф-повара. Премиум-доставка появится внутри основного приложения, предварительно она будет называться «Яндекс.Еда Ultima».

На работу в доставке будут привлекаться более квалифицированные курьеры, у них будет отдельная форма, также премиум-доставка предполагает индивидуальную поддержку клиентов и специальную упаковку блюд.

В октябре 2021 г. «Яндекс» стал официальным партнером гида «Мишлен» в Москве. В компании отмечали, что в поисковики «Яндекса» и «Яндекс.Карт» будет добавлен полный список мест из гида в Москве – в него вошли 69 московских ресторанов и кафе, более 30 из них подключены к «Яндекс.Еде».

В «Яндекс.Еде» считают, что рынок доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 7,5 млрд руб. в год. По данным Data Insight, в 2021 г. рынок доставки продуктов питания составил 329 млрд руб., рост к 2020 г. достиг почти 160%.

Ранее по теме: «Яндекс» стал партнером гида Michelin в Москве

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных