«Яндекс» стал партнером гида Michelin в Москве
«Яндекс» стал официальным партнером гида «Мишлен» в Москве, сообщили в пресс-службе компании.
Поиски «Яндекса» и «Яндекс.Карт» покажут полный список мест из гида «Мишлен». В него вошли 69 московских ресторанов и кафе, более 30 из них подключены к Яндекс.Еде, рассказали в пресс-службе. Для поиска и просмотра информации о заведениях и их наградах необходимо ввести в поиске запрос «Мишленовские рестораны» или «рестораны "Мишлен".
14 октября в России прошла первая церемония вручения звезд красного гида «Мишлен». Награду получили девять московских ресторанов. Обладателями сразу двух звезд стали Artest-Chef's Table и Twins Garden.
Еще семь ресторанов получили по одной звезде. Это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Еще три ресторана получили «зеленые» звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.