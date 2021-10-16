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«Яндекс» стал партнером гида Michelin в Москве

Ведомости

«Яндекс» стал официальным партнером гида «Мишлен» в Москве, сообщили в пресс-службе компании.

Поиски «Яндекса» и «Яндекс.Карт» покажут полный список мест из гида «Мишлен». В него вошли 69 московских ресторанов и кафе, более 30 из них подключены к Яндекс.Еде, рассказали в пресс-службе. Для поиска и просмотра информации о заведениях и их наградах необходимо ввести в поиске запрос «Мишленовские рестораны» или «рестораны "Мишлен".

14 октября в России прошла первая церемония вручения звезд красного гида «Мишлен». Награду получили девять московских ресторанов. Обладателями сразу двух звезд стали Artest-Chef's Table и Twins Garden.

Еще семь ресторанов получили по одной звезде. Это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Еще три ресторана получили «зеленые» звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.

Ранее по теме: Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных