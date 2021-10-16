«Яндекс» стал партнером гида Michelin в Москве

Поиски «Яндекса» и «Яндекс.Карт» покажут полный список мест из гида «Мишлен». В него вошли 69 московских ресторанов и кафе, более 30 из них подключены к Яндекс.Еде, рассказали в пресс-службе. Для поиска и просмотра информации о заведениях и их наградах необходимо ввести в поиске запрос «Мишленовские рестораны» или «рестораны "Мишлен".