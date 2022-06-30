Сбербанк повысит зарплаты сотрудникам на 8,5%
Сбербанк проиндексирует зарплаты своих сотрудников в среднем на 8,5% с 1 июля, сообщил представитель банка.
«С 1 июля 2022 г. "Сбер" увеличит заработную плату сотрудникам, размер повышения составит в среднем 8,5%. В этот непростой для банковского рынка период мы хотим, чтобы команда чувствовала реальную заботу и поддержку», — рассказали в банке.
Ранее сегодня собрание акционеров Сбербанка решило не выплачивать дивиденды за 2021 г. В конце мая такую рекомендацию дало правительство России – контролирующий акционер банка, а затем – Наблюдательный совет «Сбера».
До начала спецоперации на Украине Сбербанк анонсировал выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, или около 623 млрд руб. После начала спецоперации банк попал под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран. Также банк отключили от международной системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не повлияет на его работу на территории России.