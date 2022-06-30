Сбербанк повысит зарплаты сотрудникам на 8,5%

До начала спецоперации на Украине Сбербанк анонсировал выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, или около 623 млрд руб. После начала спецоперации банк попал под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран. Также банк отключили от международной системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не повлияет на его работу на территории России.