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Бизнес

Сбербанк повысит зарплаты сотрудникам на 8,5%

Ведомости

Сбербанк проиндексирует зарплаты своих сотрудников в среднем на 8,5% с 1 июля, сообщил представитель банка.

«С 1 июля 2022 г. "Сбер" увеличит заработную плату сотрудникам, размер повышения составит в среднем 8,5%. В этот непростой для банковского рынка период мы хотим, чтобы команда чувствовала реальную заботу и поддержку», — рассказали в банке.

Ранее сегодня собрание акционеров Сбербанка решило не выплачивать дивиденды за 2021 г. В конце мая такую рекомендацию дало правительство России – контролирующий акционер банка, а затем – Наблюдательный совет «Сбера».

До начала спецоперации на Украине Сбербанк анонсировал выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли, или около 623 млрд руб. После начала спецоперации банк попал под санкции США, ЕС, Великобритании и других стран. Также банк отключили от международной системы SWIFT. В пресс-службе банка сообщили, что это не повлияет на его работу на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных