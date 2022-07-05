На сайте IKEA произошел сбой после начала онлайн-распродажи
Пользователи сайта IKEA сообщили о проблемах с входом в аккаунт и и других сложностях, следует из данных Downradar. Сбой в работе онлайн-магазина произошел 5 июля, когда была объявлена онлайн-распродажа остатков товаров шведской компании в России.
По данным Downradar, наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области. Корреспондент «Ведомостей» убедился, что на сайте можно просмотреть товары, однако при добавлении в корзину появляется сообщение: «Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».
IKEA объявила о начале распродажи товаров в России 5 июля. Она продлится несколько недель, пока товары будут в наличии. Шведский ритейлер приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине из-за проблем с логистикой. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов.
В середине июня компания начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке коммерческой недвижимости.