На сайте IKEA произошел сбой после начала онлайн-распродажи

IKEA объявила о начале распродажи товаров в России 5 июля. Она продлится несколько недель, пока товары будут в наличии. Шведский ритейлер приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине из-за проблем с логистикой. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов.