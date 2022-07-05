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Бизнес

На сайте IKEA произошел сбой после начала онлайн-распродажи

Ведомости

Пользователи сайта IKEA сообщили о проблемах с входом в аккаунт и и других сложностях, следует из данных Downradar. Сбой в работе онлайн-магазина произошел 5 июля, когда была объявлена онлайн-распродажа остатков товаров шведской компании в России.

По данным Downradar, наибольшее число жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области. Корреспондент «Ведомостей» убедился, что на сайте можно просмотреть товары, однако при добавлении в корзину появляется сообщение: «Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

IKEA объявила о начале распродажи товаров в России 5 июля. Она продлится несколько недель, пока товары будут в наличии. Шведский ритейлер приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине из-за проблем с логистикой. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также распродать товары со своих складов.

В середине июня компания начала уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Ранее по теме: IKEA начала сворачивать розничную сеть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных