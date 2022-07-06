Российские перекупщики билетов остались без прибыли после отмены концертов
В России количество билетов, которые были реализованы с помощью сервисов перепродажи, в 2022 г. снизилось до нулевых значений на фоне отмены крупных концертов, сообщил РБК со ссылкой на участников рынка. В результате у перекупщиков остается возможность заработать только на перепродаже билетов на востребованные театральные постановки и спортивные мероприятия.
Для сравнения – в доковидном 2019 г. доля реализованных билетов через брокеров составляла в среднем 5% от общего числа проданных билетов, считает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. По оценке председателя Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимира Зубицкого, этот показатель находился на уровне 5-10%.
Также значительно сократилось количество легальных перекупщиков: если до пандемии их число составляло 300, то теперь оно не превышает 20. В денежном выражении раньше им удавалось зарабатывать 15-20% сверх стоимости официальных билетов, сейчас показатель находится на уровне ниже 3%, отмечает Бабич.
Одна из причин – общее снижение количества проданных билетов на концертные мероприятия. Так, в 2019 г. совокупная стоимость проданных билетов, в том числе и через брокерские сервисы, на так называемые афишные исполнительские мероприятия приблизились к 100 млрд руб., говорят участники рынка. В пандемийном 2020 г. общие продажи билетов сократились до 28 млрд руб., которые были обеспечены первыми месяцами года, в 2021 г. они выросли до 30-35 млрд руб. Оценок за первую половину 2022 г. пока нет, но примерный прогноз на весь год составляет 50 млрд руб.
Согласно действующему законодательству, брокеры не имеют права устанавливать наценку на приобретенные у организаторов билеты свыше 10%, в противном случае на них накладывается штраф в размере, превышающем стоимость, указанную на билете, в 3-5 раз.