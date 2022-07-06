Российские перекупщики билетов остались без прибыли после отмены концертов

Одна из причин – общее снижение количества проданных билетов на концертные мероприятия. Так, в 2019 г. совокупная стоимость проданных билетов, в том числе и через брокерские сервисы, на так называемые афишные исполнительские мероприятия приблизились к 100 млрд руб., говорят участники рынка. В пандемийном 2020 г. общие продажи билетов сократились до 28 млрд руб., которые были обеспечены первыми месяцами года, в 2021 г. они выросли до 30-35 млрд руб. Оценок за первую половину 2022 г. пока нет, но примерный прогноз на весь год составляет 50 млрд руб.