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Российские перекупщики билетов остались без прибыли после отмены концертов

Ведомости

В России количество билетов, которые были реализованы с помощью сервисов перепродажи, в 2022 г. снизилось до нулевых значений на фоне отмены крупных концертов, сообщил РБК со ссылкой на участников рынка. В результате у перекупщиков остается возможность заработать только на перепродаже билетов на востребованные театральные постановки и спортивные мероприятия. 

Для сравнения – в доковидном 2019 г. доля реализованных билетов через брокеров составляла в среднем 5% от общего числа проданных билетов, считает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. По оценке председателя Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимира Зубицкого, этот показатель находился на уровне 5-10%. 

Также значительно сократилось количество легальных перекупщиков: если до пандемии их число составляло 300, то теперь оно не превышает 20. В денежном выражении раньше им удавалось зарабатывать 15-20% сверх стоимости официальных билетов, сейчас показатель находится на уровне ниже 3%, отмечает Бабич. 

Одна из причин – общее снижение количества проданных билетов на концертные мероприятия. Так, в 2019 г. совокупная стоимость проданных билетов, в том числе и через брокерские сервисы, на так называемые афишные исполнительские мероприятия приблизились к 100 млрд руб., говорят участники рынка. В пандемийном 2020 г. общие продажи билетов сократились до 28 млрд руб., которые были обеспечены первыми месяцами года, в 2021 г. они выросли до 30-35 млрд руб. Оценок за первую половину 2022 г. пока нет, но примерный прогноз на весь год составляет 50 млрд руб.

Согласно действующему законодательству, брокеры не имеют права устанавливать наценку на приобретенные у организаторов билеты свыше 10%, в противном случае на них накладывается штраф в размере, превышающем стоимость, указанную на билете, в 3-5 раз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных