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Мировой рынок видеоигр сократился впервые за семь лет

Ведомости

Объем мирового рынка видеоигр в 2022 г. составит $188 млрд, что на 1,2% меньше, чем годом ранее, следует из прогноза британской компании Ampere Analysis. Это станет первым сокращением рынка с 2015 г.

Эксперты считают, что рынок видеоигр резко вырос во время пандемии COVID-19 в 2020-2021 гг. За этот период рынок вырос на 26%. Однако после того, как во многих странах коронавирусные ограничения были сняты или ослаблены, тяга к компьютерным играм пошла на спад.

Также аналитики считают, что рост инфляции негативно сказался на рынке видеоигр: множеству потребителей приходится сокращать расходы и отказываться от необязательных товаров и услуг, в тои числе и от видеоигр.

Помимо этого, начало специальной военной операции на Украине, считают в Ampere Analysis, также сказалось негативно на мировом рынке видеоигр, так как рынок России занимал десятую строчку по величине, однако по итогам 2022 г. Россия может опуститься на 14-е место с объемом рынка в $1,2 млрд, отмечают аналитики. 

В Ampere Analysis прогнозируют, что в 2022 г. сегмент мобильного гейминга упадет на 1,3% до $111,1 млрд, сегмент игр на ПК — на 3% до $34,2 млрд, консольных игр — на 0,4% до $42,6 млрд, однако сегмент облачных игр вырастет вдвое и достигнет $310 млн. Рост вдвое облачного гейминга связан с его малым объемом и эффектом низкой базы.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных