Мировой рынок видеоигр сократился впервые за семь лет

Эксперты считают, что рынок видеоигр резко вырос во время пандемии COVID-19 в 2020-2021 гг. За этот период рынок вырос на 26%. Однако после того, как во многих странах коронавирусные ограничения были сняты или ослаблены, тяга к компьютерным играм пошла на спад.