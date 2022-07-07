Сайт IKEA в России перестал работать из-за большой нагрузки

IKEA приостановила работу в России в середине марта: магазины сети были закрыты, однако торговые центры МЕГА того же владельца продолжили работу. В июне компания сообщила о решении продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также провести распродажу товаров со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.