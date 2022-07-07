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Сайт IKEA в России перестал работать из-за большой нагрузки

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Российский сайт сети магазинов товаров для дома IKEA перестал работать из-за большой нагрузки, говорится в уведомлении на сайте.

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку <...> Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — говорится в сообщении.

Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работала.

IKEA приостановила работу в России в середине марта: магазины сети были закрыты, однако торговые центры МЕГА того же владельца продолжили работу. В июне компания сообщила о решении продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также провести распродажу товаров со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных