Сайт IKEA в России перестал работать из-за большой нагрузки
Российский сайт сети магазинов товаров для дома IKEA перестал работать из-за большой нагрузки, говорится в уведомлении на сайте.
«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку <...> Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — говорится в сообщении.
Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работала.
IKEA приостановила работу в России в середине марта: магазины сети были закрыты, однако торговые центры МЕГА того же владельца продолжили работу. В июне компания сообщила о решении продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников, а также провести распродажу товаров со своих складов. В конце июня прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.