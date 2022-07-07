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АНО «Цифровая экономика» назначило Тер-Степанова на должность врио гендиректора

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Собрание учредителей АНО «Цифровая экономика» 7 июля согласовало решение гендиректора Евгения Ковнира покинуть свой пост и назначило врио руководителя организации Дмитрия Тер-Степанова, сообщила пресс-служба.

«Собранием учредителей также принято решение о назначении с 20 июля 2022 г. временно исполняющим обязанности руководителя АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, заместителя генерального директора, который работает в организации с 2017 г.», — говорится в сообщении.

В АНО рассказали, что ранее Тер-Степанов занимал руководящие должности в «Почте России», Минэкономразвития, ФАС, Казначействе России и др. В АНО Тер-Степанов также руководил направлением «Нормативное регулирование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных