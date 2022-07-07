АНО «Цифровая экономика» назначило Тер-Степанова на должность врио гендиректора
Собрание учредителей АНО «Цифровая экономика» 7 июля согласовало решение гендиректора Евгения Ковнира покинуть свой пост и назначило врио руководителя организации Дмитрия Тер-Степанова, сообщила пресс-служба.
«Собранием учредителей также принято решение о назначении с 20 июля 2022 г. временно исполняющим обязанности руководителя АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, заместителя генерального директора, который работает в организации с 2017 г.», — говорится в сообщении.
В АНО рассказали, что ранее Тер-Степанов занимал руководящие должности в «Почте России», Минэкономразвития, ФАС, Казначействе России и др. В АНО Тер-Степанов также руководил направлением «Нормативное регулирование».