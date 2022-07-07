АНО «Цифровая экономика» назначило Тер-Степанова на должность врио гендиректора

«Собранием учредителей также принято решение о назначении с 20 июля 2022 г. временно исполняющим обязанности руководителя АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, заместителя генерального директора, который работает в организации с 2017 г.», — говорится в сообщении.