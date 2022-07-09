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Бизнес

Маск отказался от сделки по покупке Twitter

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от сделки по покупке Twitter за $44 млрд из-за того, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов, сообщает Reuters.

На этом фоне акции Twitter снизились на 7% на предторгах.

Как подчеркнули адвокаты Маска, компания Twitter не ответила на множество запросов касательно данных о числе спам- и фейковых аккаунтов, хотя эта информация является критической с точки зрения оценки бизнес-потенциала платформы.

Они заявили, что компания нарушила множество положений соглашения по ее приобретению, обвинив ее в предоставлении ложной и неточной информации, на основании которой Маск принял решение о заключении сделки. Представители Маска также заявили, что сервис существенно занижает число ложных аккаунтов, которые зарегистрированы на платформе.

Reuters отмечает, что по условиям соглашения, Маск должен будет выплатить $1 млрд, если он решит от него отказаться. До этого основатель Tesla и SpaceX угрожал выйти из соглашения, если компания не докажет, что число ненастоящих аккаунтов, включая ботов и тех, что используются для рассылки спама, не превышает 5% от общего их количества.

Решение Маска, скорее всего, приведет в длительному и запутанному судебному разбирательству между бизнесменом и компанией Twitter, головной офис которой расположен в Сан-Франциско.

В начале апреля Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2% и стал одним из крупнейших акционеров компании. Уже после покупки, 25 марта, Маск публично поставил под сомнение подход Twitter к соблюдению принципа свободы слова, проведя опрос о том, придерживается ли платформа этого принципа. Позднее Маск написал, что соцсеть де-факто является «общедоступной городской площадью», поэтому несоблюдение принципов свободы слова «в корне подрывает демократию». Он также заключил, что, возможно, необходимо создать новую платформу, аналогичную Twitter. Позже он решил приобрести ее целиком за $44 млрд, однако сделка сорвалась.

Как отмечал Fox News, стремление Маска получить контроль над Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на ограничение пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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