Маск отказался от сделки по покупке Twitter

В начале апреля Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2% и стал одним из крупнейших акционеров компании. Уже после покупки, 25 марта, Маск публично поставил под сомнение подход Twitter к соблюдению принципа свободы слова, проведя опрос о том, придерживается ли платформа этого принципа. Позднее Маск написал, что соцсеть де-факто является «общедоступной городской площадью», поэтому несоблюдение принципов свободы слова «в корне подрывает демократию». Он также заключил, что, возможно, необходимо создать новую платформу, аналогичную Twitter. Позже он решил приобрести ее целиком за $44 млрд, однако сделка сорвалась.