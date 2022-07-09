Маск отказался от сделки по покупке Twitter
Американский бизнесмен Илон Маск отказался от сделки по покупке Twitter за $44 млрд из-за того, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов, сообщает Reuters.
На этом фоне акции Twitter снизились на 7% на предторгах.
Как подчеркнули адвокаты Маска, компания Twitter не ответила на множество запросов касательно данных о числе спам- и фейковых аккаунтов, хотя эта информация является критической с точки зрения оценки бизнес-потенциала платформы.
Они заявили, что компания нарушила множество положений соглашения по ее приобретению, обвинив ее в предоставлении ложной и неточной информации, на основании которой Маск принял решение о заключении сделки. Представители Маска также заявили, что сервис существенно занижает число ложных аккаунтов, которые зарегистрированы на платформе.
Reuters отмечает, что по условиям соглашения, Маск должен будет выплатить $1 млрд, если он решит от него отказаться. До этого основатель Tesla и SpaceX угрожал выйти из соглашения, если компания не докажет, что число ненастоящих аккаунтов, включая ботов и тех, что используются для рассылки спама, не превышает 5% от общего их количества.
Решение Маска, скорее всего, приведет в длительному и запутанному судебному разбирательству между бизнесменом и компанией Twitter, головной офис которой расположен в Сан-Франциско.
В начале апреля Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2% и стал одним из крупнейших акционеров компании. Уже после покупки, 25 марта, Маск публично поставил под сомнение подход Twitter к соблюдению принципа свободы слова, проведя опрос о том, придерживается ли платформа этого принципа. Позднее Маск написал, что соцсеть де-факто является «общедоступной городской площадью», поэтому несоблюдение принципов свободы слова «в корне подрывает демократию». Он также заключил, что, возможно, необходимо создать новую платформу, аналогичную Twitter. Позже он решил приобрести ее целиком за $44 млрд, однако сделка сорвалась.
Как отмечал Fox News, стремление Маска получить контроль над Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на ограничение пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.