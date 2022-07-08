WP узнала о возможном срыве сделки по покупке Илоном Маском Twitter
Команда Илона Маска прекратила переговоры с инвесторами сделки по покупке социальной сети Twitter. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на три осведомленных источника.
Собеседники издания отмечают, что сделка находится под угрозой срыва, поскольку команда Маска пришла к выводу, что данные о фальшивых аккаунтах и спам-ботах невозможно проверить. Они решили, что у них недостаточно данных, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.
В Twitter утверждают, что доля фейковых аккаунтов составляет не более 5% от общего числа учетных записей. Однако Илон Маск усомнился в достоверности этих данных, после чего совет директоров компании передал основателю Tesla и SpaceX отчеты о количестве спама и ботов в социальной сети. Тогда бизнесмен допустил, что из-за большой доли спама условия сделки могут быть пересмотрены. Маск рассчитывал снизить стоимость покупки Twitter.
По словам источников, после того как команде Маска не удалось проанализировать данные, основатель Tesla может принять решения, которые кардинально изменят ситуацию со сделкой. Собеседник газеты не уточнил, в чем конкретно будут заключаться изменения.
Если Илон Маск все же откажется от сделки, то это приведет к судебной тяжбе, отмечает газета. По условиям сделки, бизнесмену придется выплатить $1 млрд, чтобы расторгнуть ее. При этом эксперты по правовым вопросам считают, что Twitter может заставить Маска совершить покупку, если причина отказа от сделки не будет связана с основным бизнесом компании. Эксперты сомневаются, что проблема с ботами входит в это определение. Представитель Twitter отказался от комментариев. На вопросы WP не ответил и Илон Маск.
В начале апреля Маск приобрел долю в Twitter в размере 9,2% и стал одним из крупнейших акционеров компании. Позже он приобрел ее целиком за $44 млрд.
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