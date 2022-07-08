WP узнала о возможном срыве сделки по покупке Илоном Маском Twitter

Если Илон Маск все же откажется от сделки, то это приведет к судебной тяжбе, отмечает газета. По условиям сделки, бизнесмену придется выплатить $1 млрд, чтобы расторгнуть ее. При этом эксперты по правовым вопросам считают, что Twitter может заставить Маска совершить покупку, если причина отказа от сделки не будет связана с основным бизнесом компании. Эксперты сомневаются, что проблема с ботами входит в это определение. Представитель Twitter отказался от комментариев. На вопросы WP не ответил и Илон Маск.