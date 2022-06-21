Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам поддержать продажу компании Маску

В начале июня газета The Washington Post сообщила, что совет директоров соцсети Twitter готов предоставить Маску информацию, которую он затребовал в рамках переговоров по сделке. Доступ к данным соцсети ранее предоставлялся на платной основе ряду компаний. Эта информация включает в себя, в частности, сведения об устройствах, с которых пользователи пишут твиты, а также данные о самих аккаунтах. Юристы Маска заявили, что эти сведения необходимы для понимания количества спама и активности ботов на платформе, что может повлиять на доходы компании от рекламы.