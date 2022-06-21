Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам поддержать продажу компании Маску
Совет директоров Twitter единогласно рекомендовал акционерам проголосовать за приобретение соцсети американским бизнесменом Илоном Маском, следует из уведомления, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Из документа следует, что совет директоров «единогласно постановил, что соглашение о слиянии является благоразумным», а сделка — справедливой и соответствующей интересам компании и ее акционеров. Руководство Twitter «приняло и одобрило слияние и другие сделки, предусмотренные соглашением», рекомендовав держателям акций сделать то же самое.
25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал порядка 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов.
В начале июня газета The Washington Post сообщила, что совет директоров соцсети Twitter готов предоставить Маску информацию, которую он затребовал в рамках переговоров по сделке. Доступ к данным соцсети ранее предоставлялся на платной основе ряду компаний. Эта информация включает в себя, в частности, сведения об устройствах, с которых пользователи пишут твиты, а также данные о самих аккаунтах. Юристы Маска заявили, что эти сведения необходимы для понимания количества спама и активности ботов на платформе, что может повлиять на доходы компании от рекламы.